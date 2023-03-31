Весенний салат из капусты и редиса: рецепт вкусной заправки со сметаной

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Весенний салат из капусты и редиса: рецепт вкусной заправки со сметаной

Капуста – это полезный овощ, из которого можно готовить легкие салаты. Она прекрасно сочетается с другими овощами – огурцами, редисками, помидорами, кукурузой, а также соусами – майонезом, сметаной или горчичной заправкой.

Фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весеннего салата из капусты, огурца и редиса со вкусной сметанной заправкой.

Рецепт салата из капусты, огурца и редиса

Ингредиенты:

  • капуста
  • огурец
  • редис
  • лук
  • белок

Соус:

  • желтки
  • сметана
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  • горчица
  • специи

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать.

Салат из капусты и редиса

2. Порезать огурец полукольцами, редис – кольцами, белок – кубиками.

3. Измельчить зеленый лук.

4. Для приготовления соуса нужно размять желток вилкой и смешать его со сметаной, горчицей, добавить специи.

Салат из капусты без майонеза

5. Смешать все ингредиенты и заправить салат.

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