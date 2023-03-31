Капуста – это полезный овощ, из которого можно готовить легкие салаты. Она прекрасно сочетается с другими овощами – огурцами, редисками, помидорами, кукурузой, а также соусами – майонезом, сметаной или горчичной заправкой.

Фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весеннего салата из капусты, огурца и редиса со вкусной сметанной заправкой.

Ингредиенты:

капуста

огурец

редис

лук

белок

Соус:

желтки

сметана

Видео дня

горчица

специи

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать.

2. Порезать огурец полукольцами, редис – кольцами, белок – кубиками.

3. Измельчить зеленый лук.

4. Для приготовления соуса нужно размять желток вилкой и смешать его со сметаной, горчицей, добавить специи.

5. Смешать все ингредиенты и заправить салат.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: