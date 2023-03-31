Весенний салат из капусты и редиса: рецепт вкусной заправки со сметаной
Капуста – это полезный овощ, из которого можно готовить легкие салаты. Она прекрасно сочетается с другими овощами – огурцами, редисками, помидорами, кукурузой, а также соусами – майонезом, сметаной или горчичной заправкой.
Фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весеннего салата из капусты, огурца и редиса со вкусной сметанной заправкой.
Ингредиенты:
- капуста
- огурец
- редис
- лук
- белок
Соус:
- желтки
- сметана
- горчица
- специи
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать.
2. Порезать огурец полукольцами, редис – кольцами, белок – кубиками.
3. Измельчить зеленый лук.
4. Для приготовления соуса нужно размять желток вилкой и смешать его со сметаной, горчицей, добавить специи.
5. Смешать все ингредиенты и заправить салат.
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