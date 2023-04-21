Весной лучше всего готовить салаты из свежих овощей и зелени, они будут самыми полезными и вкусными. Заправлять такие блюда лучше не майонезом, а маслом, так они будут еще более вкусными и легкими.

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свежих овощей, с творогом и колбасой.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный

колбаса – 50 г

огурцы – 1-2 шт.

помидор – 1 шт.

яйца вареные – 2 шт.

укроп, зеленый лук

чеснок – 1 зуб.

специи – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Смешайте творог со сметаной, зеленью, солью и специями.

2. Порежьте колбасу и огурцы брусками, яйца натрите, помидоры кубиком.

3. Выложите на блюдо салат слоями: творог, сверху колбаса, майонез, огурцы, тертые яйца, майонез, помидоры и зеленый лук.

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