Весенний салат из огурцов и помидоров: делимся рецептом оригинального блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Рецепт салата

Весной лучше всего готовить салаты из свежих овощей и зелени, они будут самыми полезными и вкусными. Заправлять такие блюда лучше не майонезом, а маслом, так они будут еще более вкусными и легкими. 

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свежих овощей, с творогом и колбасой. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный
  • колбаса – 50 г
  • огурцы – 1-2 шт. 
  • помидор – 1 шт. 
  • яйца вареные – 2 шт. 
  • укроп, зеленый лук
  • чеснок – 1 зуб. 
  • специи – по вкусу
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Способ приготовления:

1. Смешайте творог со сметаной, зеленью, солью и специями. 

Творог с зеленью

2. Порежьте колбасу и огурцы брусками, яйца натрите, помидоры кубиком. 

Колбаса для блюда

3. Выложите на блюдо салат слоями: творог, сверху колбаса, майонез, огурцы, тертые яйца, майонез, помидоры и зеленый лук. 

Готовый салат

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