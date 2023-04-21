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Весенний салат из огурцов и помидоров: делимся рецептом оригинального блюда
Весной лучше всего готовить салаты из свежих овощей и зелени, они будут самыми полезными и вкусными. Заправлять такие блюда лучше не майонезом, а маслом, так они будут еще более вкусными и легкими.
Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свежих овощей, с творогом и колбасой.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный
- колбаса – 50 г
- огурцы – 1-2 шт.
- помидор – 1 шт.
- яйца вареные – 2 шт.
- укроп, зеленый лук
- чеснок – 1 зуб.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте творог со сметаной, зеленью, солью и специями.
2. Порежьте колбасу и огурцы брусками, яйца натрите, помидоры кубиком.
3. Выложите на блюдо салат слоями: творог, сверху колбаса, майонез, огурцы, тертые яйца, майонез, помидоры и зеленый лук.
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