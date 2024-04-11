Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий салат, идеальным продуктом для этого будет зеленый лук, яйца и майонез.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из зеленого лука, который очень просто готовится.

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Ингредиенты:

зеленый лук

вареные яйца

специи

майонез или сметана

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко зеленый лук и яйца.

2. Переложите все ингредиенты в миску, можно еще добавить огурцы. Заправьте майонезом, добавьте специи и перемешайте.

Есть можно как в виде салата, так и как закуску!

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