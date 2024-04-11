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Весенний салат-закуска из зеленого лука и яиц: готовится 10 минут
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий салат, идеальным продуктом для этого будет зеленый лук, яйца и майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из зеленого лука, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- зеленый лук
- вареные яйца
- специи
- майонез или сметана
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко зеленый лук и яйца.
2. Переложите все ингредиенты в миску, можно еще добавить огурцы. Заправьте майонезом, добавьте специи и перемешайте.
Есть можно как в виде салата, так и как закуску!
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