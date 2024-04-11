Весенний салат-закуска из зеленого лука и яиц: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
75
Весенний салат-закуска из зеленого лука и яиц: готовится 10 минут

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий салат, идеальным продуктом для этого будет зеленый лук, яйца и майонез. 

Что приготовить из зеленого лука

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из зеленого лука, который очень просто готовится.

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • зеленый лук 
  • вареные яйца
  • специи
  • майонез или сметана

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко зеленый лук и яйца.

Зеленый лук для салата

2. Переложите все ингредиенты в миску, можно еще добавить огурцы. Заправьте майонезом, добавьте специи и перемешайте.

Приготовление салата

Есть можно как в виде салата, так и как закуску!

Готовое блюдо

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