Весенний зеленый салат с интересной заправкой: очень простые ингредиенты

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Весенний зеленый салат с интересной заправкой: очень простые ингредиенты

С приходом весны люди пытаются ввести в свой рацион как можно больше разнообразных овощей и зелени. Это не только поднимает настроение, но насыщает организм полезными веществами и витаминами.

Недавно фудблогер с ником recepti_dariko опубликовала рецепт зеленого салата, в котором используется довольно интересная заправка. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты лучше подойдут для его приготовления.

Весенний зеленый салат с интересной заправкой: очень простые ингредиенты

Ингредиенты

Видео дня
  • Капуста молодая – 400 гр
  • Огурец – 2 шт

Ингредиенты для заправки

  • Авокадо – 1 шт
  • Зелень-30 гр
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Сок половины лимона
  • Вода – 2 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Орешки – 15 гр

Способ приготовления

1.Капусту мелко нарезаем. Можно использовать и старую капусту. Но тогда ее нужно мелко нашинковать и хорошо пожать руками, чтобы она стала намного мягче.

Весенний зеленый салат с интересной заправкой: очень простые ингредиенты

2. Огурцы нарезаем кубиками.

Весенний зеленый салат с интересной заправкой: очень простые ингредиенты

3. Для заправки смешиваем очищенный авокадо, зелень, лимонный сок, воду, соль, орехи и оливковое масло. Перебиваем блендером и заправляем салат.

Весенний зеленый салат с интересной заправкой: очень простые ингредиенты

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