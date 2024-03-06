С приходом весны люди пытаются ввести в свой рацион как можно больше разнообразных овощей и зелени. Это не только поднимает настроение, но насыщает организм полезными веществами и витаминами.

Недавно фудблогер с ником recepti_dariko опубликовала рецепт зеленого салата, в котором используется довольно интересная заправка. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты лучше подойдут для его приготовления.

Ингредиенты

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Капуста молодая – 400 гр

Огурец – 2 шт

Ингредиенты для заправки

Авокадо – 1 шт

Зелень-30 гр

Оливковое масло – 3 ст.л.

Сок половины лимона

Вода – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Орешки – 15 гр

Способ приготовления

1.Капусту мелко нарезаем. Можно использовать и старую капусту. Но тогда ее нужно мелко нашинковать и хорошо пожать руками, чтобы она стала намного мягче.

2. Огурцы нарезаем кубиками.

3. Для заправки смешиваем очищенный авокадо, зелень, лимонный сок, воду, соль, орехи и оливковое масло. Перебиваем блендером и заправляем салат.

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