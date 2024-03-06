Весенний зеленый салат с интересной заправкой: очень простые ингредиенты
С приходом весны люди пытаются ввести в свой рацион как можно больше разнообразных овощей и зелени. Это не только поднимает настроение, но насыщает организм полезными веществами и витаминами.
Недавно фудблогер с ником recepti_dariko опубликовала рецепт зеленого салата, в котором используется довольно интересная заправка. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты лучше подойдут для его приготовления.
Ингредиенты
- Капуста молодая – 400 гр
- Огурец – 2 шт
Ингредиенты для заправки
- Авокадо – 1 шт
- Зелень-30 гр
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Сок половины лимона
- Вода – 2 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Орешки – 15 гр
Способ приготовления
1.Капусту мелко нарезаем. Можно использовать и старую капусту. Но тогда ее нужно мелко нашинковать и хорошо пожать руками, чтобы она стала намного мягче.
2. Огурцы нарезаем кубиками.
3. Для заправки смешиваем очищенный авокадо, зелень, лимонный сок, воду, соль, орехи и оливковое масло. Перебиваем блендером и заправляем салат.
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