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"Винегрет" по-новому: что добавить в салат для оригинального вкуса
Один из самых простых, бюджетных, вкусных и полезных салатов – "Винегрет". Для более яркого и оригинального вкуса в салат можно добавить сельдь, грибы, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного "Винегрета" с квашеной капустой и квашеными огурцами.
Ингредиенты:
- картофель
- свекла
- морковь
- фасоль красная консервированная
- квашеная капуста
- квашеный огурец
- фиолетовый лук
- масло
Способ приготовления:
1. Овощи отварите, порежьте вместе с огурцами и луком.
2. Переложите в миску, добавьте фасоль, капусту, добавьте масло и перемешайте.
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