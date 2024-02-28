"Винегрет" по-новому: что добавить в салат для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Один из самых простых, бюджетных, вкусных и полезных салатов – "Винегрет". Для более яркого и оригинального вкуса в салат можно добавить сельдь, грибы, зеленый лук. 

Вкусный ''Винегрет''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного "Винегрета" с квашеной капустой и квашеными огурцами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • картофель
  • свекла
  • морковь
  • фасоль красная консервированная
  • квашеная капуста
  • квашеный огурец
  • фиолетовый лук
  • масло 

Способ приготовления: 

1. Овощи отварите, порежьте вместе с огурцами и луком. 

Приготовление салата

2. Переложите в миску, добавьте фасоль, капусту, добавьте масло и перемешайте. 

Готовый салат

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