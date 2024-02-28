"Винегрет" по-новому: что добавить в салат для оригинального вкуса

Один из самых простых, бюджетных, вкусных и полезных салатов – "Винегрет". Для более яркого и оригинального вкуса в салат можно добавить сельдь, грибы, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного "Винегрета" с квашеной капустой и квашеными огурцами.

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Ингредиенты:

картофель

свекла

морковь

фасоль красная консервированная

квашеная капуста

квашеный огурец

фиолетовый лук

масло

Способ приготовления:

1. Овощи отварите, порежьте вместе с огурцами и луком.

2. Переложите в миску, добавьте фасоль, капусту, добавьте масло и перемешайте.

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