Виноград с черным перцем – звездный шеф-повар поделился рецептом пикантного гарнира

Осенью так много вкусных и полезных овощей, ягод, фруктов, которые именно в этот период наиболее полезны. Одним из таких есть виноград, особенно сорта темного цвета, в которых много полезных веществ, таких как флавоноиды, полифенолы, витамины С, Е, Р (рутин), группы В – В1, В2, В4, В5и В6, В9. Из винограда можно сделать пирог, соусы, разные напитки.

Популярный украинский кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом необычного гарнира и закуски – запеченный виноград с черным перцем.

Ингредиенты:

белый виноград – 400 г

свежемолотый черный перец – по вкусу

оливковое масло – 2 ст. л.

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Способ приготовления:

Хорошо помойте виноград, обсушите. Противень застелите фольгой, выложите виноград, полейте немного оливковым маслом, присыпьте перцем. Отправьте в разогретую духовку на 10-15 минут при 180 С.

Готовое блюдо станет отличной горячей закуской и гарниром к мясным и рыбным блюдам.

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