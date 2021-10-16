Виноград с черным перцем – звездный шеф-повар поделился рецептом пикантного гарнира

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,0 т.
Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного гарнира

Осенью так много вкусных и полезных овощей, ягод, фруктов, которые именно в этот период наиболее полезны. Одним из таких есть виноград, особенно сорта темного цвета, в которых много полезных веществ, таких как флавоноиды, полифенолы, витамины С, Е, Р (рутин), группы В – В1, В2, В4, В5и В6, В9. Из винограда можно сделать пирог, соусы, разные напитки.

Популярный украинский кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом необычного гарнира и закуски – запеченный виноград с черным перцем.

Как запечь виноград с перцем

Ингредиенты:

  • белый виноград – 400 г

  • свежемолотый черный перец – по вкусу

  • оливковое масло – 2 ст. л.

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Способ приготовления:

  1. Хорошо помойте виноград, обсушите.

  2. Противень застелите фольгой, выложите виноград, полейте немного оливковым маслом, присыпьте перцем.

  3. Отправьте в разогретую духовку на 10-15 минут при 180 С.

Готовое блюдо станет отличной горячей закуской и гарниром к мясным и рыбным блюдам.

Готовое блюдо – запеченный виноград с перцем

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