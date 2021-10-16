Виноград с черным перцем – звездный шеф-повар поделился рецептом пикантного гарнира
Осенью так много вкусных и полезных овощей, ягод, фруктов, которые именно в этот период наиболее полезны. Одним из таких есть виноград, особенно сорта темного цвета, в которых много полезных веществ, таких как флавоноиды, полифенолы, витамины С, Е, Р (рутин), группы В – В1, В2, В4, В5и В6, В9. Из винограда можно сделать пирог, соусы, разные напитки.
Популярный украинский кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом необычного гарнира и закуски – запеченный виноград с черным перцем.
Ингредиенты:
белый виноград – 400 г
свежемолотый черный перец – по вкусу
оливковое масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Хорошо помойте виноград, обсушите.
Противень застелите фольгой, выложите виноград, полейте немного оливковым маслом, присыпьте перцем.
Отправьте в разогретую духовку на 10-15 минут при 180 С.
Готовое блюдо станет отличной горячей закуской и гарниром к мясным и рыбным блюдам.
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