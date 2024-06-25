Домашний вишневый соус – это идеальное дополнение к стейкам или запеченной буженине. Ягода добавляет мясу приятной кислинки и изящного аромата. К тому же, соус прекрасно хранится на зиму.

Идея приготовления домашнего соуса к мясу из вишен опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Обязательно добавьте перец чили.

Ингредиенты:

вишня – 1 кг (без косточек)

сахар – 180 г (ориентируемся по вишне, если очень сладкая, то можно поменьше)

соль – 30 г

перец чили – 0,5 ч.л.

кориандр – 0,5 ч.л.

карри – 0,5 ч.л.

чеснок – 2-3 зубчика

Способ приготовления:

1. Вишню помыть, удалить косточки.

2. Взбить блендером до однородности.

3. Добавить сахар, соль, перец, кориандр, карри.

4. Перемешать и поставить в огонь.

5. Довести до кипения.

6. Прикрутить огонь и варить 45-50 минут, периодически помешивая.

7. За 10 минут до окончания приготовления добавить чеснок.

8. Разлить готовый соус в стерилизованные банки, перевернуть и дать остыть.

9. Хранить в прохладном месте.

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