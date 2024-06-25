Вишневый соус к мясу, кторый прекрасно хранится всю зиму: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вишневый соус к мясу, кторый прекрасно хранится всю зиму: как приготовить

Домашний вишневый соус – это идеальное дополнение к стейкам или запеченной буженине. Ягода добавляет мясу приятной кислинки и изящного аромата. К тому же, соус прекрасно хранится на зиму.

Идея приготовления домашнего соуса к мясу из вишен опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Обязательно добавьте перец чили.

Вишневый соус к мясу, кторый прекрасно хранится всю зиму: как приготовить

Ингредиенты:

  • вишня – 1 кг (без косточек)
  • сахар – 180 г (ориентируемся по вишне, если очень сладкая, то можно поменьше)
  • соль – 30 г
  • перец чили – 0,5 ч.л.
  • кориандр – 0,5 ч.л.
  • карри – 0,5 ч.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика

Способ приготовления:

Вишневый соус к мясу, кторый прекрасно хранится всю зиму: как приготовить

1. Вишню помыть, удалить косточки.

2. Взбить блендером до однородности.

Вишневый соус к мясу, кторый прекрасно хранится всю зиму: как приготовить

3. Добавить сахар, соль, перец, кориандр, карри.

4. Перемешать и поставить в огонь.

5. Довести до кипения.

Вишневый соус к мясу, кторый прекрасно хранится всю зиму: как приготовить

6. Прикрутить огонь и варить 45-50 минут, периодически помешивая.

7. За 10 минут до окончания приготовления добавить чеснок.

Вишневый соус к мясу, кторый прекрасно хранится всю зиму: как приготовить

8. Разлить готовый соус в стерилизованные банки, перевернуть и дать остыть.

9. Хранить в прохладном месте.

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