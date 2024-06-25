Вишневый соус к мясу, кторый прекрасно хранится всю зиму: как приготовить
Домашний вишневый соус – это идеальное дополнение к стейкам или запеченной буженине. Ягода добавляет мясу приятной кислинки и изящного аромата. К тому же, соус прекрасно хранится на зиму.
Идея приготовления домашнего соуса к мясу из вишен опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Обязательно добавьте перец чили.
Ингредиенты:
- вишня – 1 кг (без косточек)
- сахар – 180 г (ориентируемся по вишне, если очень сладкая, то можно поменьше)
- соль – 30 г
- перец чили – 0,5 ч.л.
- кориандр – 0,5 ч.л.
- карри – 0,5 ч.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
Способ приготовления:
1. Вишню помыть, удалить косточки.
2. Взбить блендером до однородности.
3. Добавить сахар, соль, перец, кориандр, карри.
4. Перемешать и поставить в огонь.
5. Довести до кипения.
6. Прикрутить огонь и варить 45-50 минут, периодически помешивая.
7. За 10 минут до окончания приготовления добавить чеснок.
8. Разлить готовый соус в стерилизованные банки, перевернуть и дать остыть.
9. Хранить в прохладном месте.
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