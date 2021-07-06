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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

Вишня и черешня: что полезнее

3.4т
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Вишня или черешня?

Обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше, чем в черешне.

Вишня и черешня - низкокалорийные продукты. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50 - 62 ккал. Вишня чемпион по низким показателем гликемического индекса среди фруктов. Он равен 22. В черешни он также низкий – 25. Плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержащие мелатонин - гормон, который нормализует работу эндокринной системы, поддерживает холестерин в пределах нормы, оказывает антидепрессивное действие, улучшает сон.

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Употребление ягод позитивно влияет на работу сердца и состояние сосудов, а также уровень кровяного давления, снижает риск образования тромбов, помогает в работе нервной системы и держать в норме уровень холестерина, служит профилактикой простудных заболеваний, улучшает работу пищеварения, перистальтику кишечника, помогает при запорах, а также позитивно влияет на состояние волос и ногтей.

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Автор
Светлана Фус Светлана Фус
Место
Украина
Тег
фрукт
Источник
Источник: Instagram Светланы Фус
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