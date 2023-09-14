Витаминная бомба при простуде: самый полезный чай из домашних ягод

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Лечебный чай с облепихой

Осенью шанс заболеть очень высокий, из-за резких перепадов температуры. И поэтому специалисты советуют пить домашние полезные чаи из ягод, например, смородины, облепихи, а также не стоит забывать добавлять мед, лимон и шиповник. 

Лечебный чай с облепихой

Редакция FoodOboz делится рецептом самого полезного, вкусного и бюджетного чая, который не только согреет в холодную погоду, он и укрепит ослабший иммунитет при простуде. 

Облепиха для чая
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Ингредиенты:

  • облепиха сырая или замороженная 
  • имбирь 
  • мед 
  • лимон 
  • кипяченая вода 

Способ приготовления:

1. Облепиху переложите в блендер, добавьте лимон без кожуры, чищенный имбирь, перебейте до однородности.

Смесь для чая

2. Переложите полученную смесь в чашку, залейте кипятком, добавьте мед и можно пить! 

Готовый чай

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