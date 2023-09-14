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Витаминная бомба при простуде: самый полезный чай из домашних ягод
Осенью шанс заболеть очень высокий, из-за резких перепадов температуры. И поэтому специалисты советуют пить домашние полезные чаи из ягод, например, смородины, облепихи, а также не стоит забывать добавлять мед, лимон и шиповник.
Редакция FoodOboz делится рецептом самого полезного, вкусного и бюджетного чая, который не только согреет в холодную погоду, он и укрепит ослабший иммунитет при простуде.
Ингредиенты:
- облепиха сырая или замороженная
- имбирь
- мед
- лимон
- кипяченая вода
Способ приготовления:
1. Облепиху переложите в блендер, добавьте лимон без кожуры, чищенный имбирь, перебейте до однородности.
2. Переложите полученную смесь в чашку, залейте кипятком, добавьте мед и можно пить!
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