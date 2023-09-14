Витаминная бомба при простуде: самый полезный чай из домашних ягод

Осенью шанс заболеть очень высокий, из-за резких перепадов температуры. И поэтому специалисты советуют пить домашние полезные чаи из ягод, например, смородины, облепихи, а также не стоит забывать добавлять мед, лимон и шиповник.

Редакция FoodOboz делится рецептом самого полезного, вкусного и бюджетного чая, который не только согреет в холодную погоду, он и укрепит ослабший иммунитет при простуде.

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Ингредиенты:

облепиха сырая или замороженная

имбирь

мед

лимон

кипяченая вода

Способ приготовления:

1. Облепиху переложите в блендер, добавьте лимон без кожуры, чищенный имбирь, перебейте до однородности.

2. Переложите полученную смесь в чашку, залейте кипятком, добавьте мед и можно пить!

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