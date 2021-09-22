Витаминные напитки из облепихи, которые согреют этой осенью
В прохладный период наш организм требует много витаминов и тепла. Одним из таких продуктов, который может все это обеспечить, является облепиха. Именно осень – сезон этой ягоды, поэтому нужно пользоваться возможностью.
Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой напитков из облепихи и других полезных компонентов, которые не дадут замерзнуть осенними вечерами.
Облепиховый чай с имбирем
⠀ Ингредиенты:
Способ приготовления:
Все измельчить и поместить в банку.
Залить не кипятком, а теплой водой, чтобы компоненты сохраняли свою пользу.
Срок хранения в холодильнике не ограничен.
Облепиховый чай с апельсином
облепиха – 400 г
зеленый чай – 2 пакетика
мед – 2 ст.л
апельсин – 1 шт
имбирь – 1 ч.л
Способ приготовления:
Облепиху, апельсин и имбирь нарезать.
Добавить чай и мед.
Залить теплой водой.
Чай из облепихи и кумквата
Ингредиенты:
кумкват – 3-4 шт
облепиха – 100 г
сахар (можно заменить медом) – 3 ст.л
окропил кипяток – 600 мл
корица – 1 палочка
Способ приготовления:
Облепиху перетереть с сахаром.
Нарезать кумкват кольцами, добавить корицу.
Залить кипятком и оставить на час, чтобы напиток настоялся.
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