Витаминные напитки из облепихи, которые согреют этой осенью

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Витаминные напитки из облепихи, которые согреют этой осенью

В прохладный период наш организм требует много витаминов и тепла. Одним из таких продуктов, который может все это обеспечить, является облепиха. Именно осень – сезон этой ягоды, поэтому нужно пользоваться возможностью.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой напитков из облепихи и других полезных компонентов, которые не дадут замерзнуть осенними вечерами.

Облепиховый чай с имбирем

Чай с облепихой и имбирем

Ингредиенты:

Способ приготовления:

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  1. Все измельчить и поместить в банку.

  2. Залить не кипятком, а теплой водой, чтобы компоненты сохраняли свою пользу.

  3. Срок хранения в холодильнике не ограничен.

Облепиховый чай с апельсином

Чай из облепихи

  • облепиха – 400 г

  • зеленый чай – 2 пакетика

  • мед – 2 ст.л

  • апельсин – 1 шт

  • имбирь – 1 ч.л

Способ приготовления:

  1. Облепиху, апельсин и имбирь нарезать.

  2. Добавить чай и мед.

  3. Залить теплой водой.

Чай из облепихи и кумквата

Корица и кумкват – ингредиенты для чая

Ингредиенты:

кумкват – 3-4 шт

облепиха – 100 г

сахар (можно заменить медом) – 3 ст.л

окропил кипяток – 600 мл

корица – 1 палочка

Способ приготовления:

  1. Облепиху перетереть с сахаром.

  2. Нарезать кумкват кольцами, добавить корицу.

  3. Залить кипятком и оставить на час, чтобы напиток настоялся.

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