Витаминные напитки из облепихи, которые согреют этой осенью

В прохладный период наш организм требует много витаминов и тепла. Одним из таких продуктов, который может все это обеспечить, является облепиха. Именно осень – сезон этой ягоды, поэтому нужно пользоваться возможностью.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой напитков из облепихи и других полезных компонентов, которые не дадут замерзнуть осенними вечерами.

Облепиховый чай с имбирем

⠀ Ингредиенты:

облепиха

имбирь

лимон

мед

вода

Способ приготовления:

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Все измельчить и поместить в банку. Залить не кипятком, а теплой водой, чтобы компоненты сохраняли свою пользу. Срок хранения в холодильнике не ограничен.

Облепиховый чай с апельсином

облепиха – 400 г

зеленый чай – 2 пакетика

мед – 2 ст.л

апельсин – 1 шт

имбирь – 1 ч.л

Способ приготовления:

Облепиху, апельсин и имбирь нарезать. Добавить чай и мед. Залить теплой водой.

Чай из облепихи и кумквата

Ингредиенты:

кумкват – 3-4 шт

облепиха – 100 г

сахар (можно заменить медом) – 3 ст.л

окропил кипяток – 600 мл

корица – 1 палочка

Способ приготовления:

Облепиху перетереть с сахаром. Нарезать кумкват кольцами, добавить корицу. Залить кипятком и оставить на час, чтобы напиток настоялся.

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