Витаминные напитки, которые согреют в морозную погоду: топ-3
В такую прохладную погоду, как сейчас, вряд ли захочется стоять в очередях за согревающими напитками. Поэтому их следует готовить дома. Совместив разнообразные полезные компоненты и экспериментируя со вкусами, вы обогатите свой организм витаминами и защитите его от разнообразных вирусов.
Идеи приготовления трех полезных согревающих напитков опубликованы на странице avokadoznaet в Instagram.
Чай с яблоком и корицей:
Ингредиенты на 500 мл:
чёрный или зеленый чай – 1 ч.л
яблоки – 1 шт
дольки лимона – 2 шт
корица – 2 палочки
мята
кипяток – 500 мл
сироп агавы, мед или сахар по вкусу
Способ приготовления:
1. Яблоко промыть, очистить от косточек и нарезать кусочками.
2. Порезанные фрукты, палочки корицы, мяту и чай положить в чайник, залить крутым кипятком.
3. Оставить настаиваться 5-7 минут.
4. Подсластить по вкусу.
5. Можно пить и в горячем, и в охлажденном виде.
Ягодный чай:
Ингредиенты:
лимон – 2-3 кусочка
листья мяты
замороженная малина и клубника
любой подсластитель
несколько листиков зеленого чая
кипяток
⠀ Облепиховый чай:
Ингредиенты:
кипяток – 700 мл
пакетики зеленого/черного чая – 2 шт
кусочки лимона – 2 шт
замороженная облепиха – 50 г (ее нужно хорошо промыть)
мед по вкусу (добавить через 5 минут: когда чай уже заварился)
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