Витаминные напитки, которые согреют в морозную погоду: топ-3

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Витаминные напитки, которые согреют в морозную погоду: топ-3

В такую прохладную погоду, как сейчас, вряд ли захочется стоять в очередях за согревающими напитками. Поэтому их следует готовить дома. Совместив разнообразные полезные компоненты и экспериментируя со вкусами, вы обогатите свой организм витаминами и защитите его от разнообразных вирусов.

Идеи приготовления трех полезных согревающих напитков опубликованы на странице avokadoznaet в Instagram.

Топ-3 согревающих витаминных чая

Чай с яблоком и корицей:

Витаминный чай с яблоками и корицей
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Ингредиенты на 500 мл:

  • чёрный или зеленый чай – 1 ч.л

  • яблоки – 1 шт

  • дольки лимона – 2 шт

  • корица – 2 палочки

  • мята

  • кипяток – 500 мл

  • сироп агавы, мед или сахар по вкусу

Лимон для напитка

Способ приготовления:

1. Яблоко промыть, очистить от косточек и нарезать кусочками.

2. Порезанные фрукты, палочки корицы, мяту и чай положить в чайник, залить крутым кипятком.

3. Оставить настаиваться 5-7 минут.

4. Подсластить по вкусу.

5. Можно пить и в горячем, и в охлажденном виде.

Ягодный чай:

Приготовление ягодного чая

Ингредиенты:

  • лимон – 2-3 кусочка

  • листья мяты

  • замороженная малина и клубника

Нарезка яблок для напитка

  • любой подсластитель

  • несколько листиков зеленого чая

  • кипяток

Облепиховый чай:

Витаминный облепиховый чай

Ингредиенты:

  • кипяток – 700 мл

  • пакетики зеленого/черного чая – 2 шт

  • кусочки лимона – 2 шт

Облепиха для чая

  • замороженная облепиха – 50 г (ее нужно хорошо промыть)

  • мед по вкусу (добавить через 5 минут: когда чай уже заварился)

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