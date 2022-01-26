Витаминные напитки, которые согреют в морозную погоду: топ-3

В такую прохладную погоду, как сейчас, вряд ли захочется стоять в очередях за согревающими напитками. Поэтому их следует готовить дома. Совместив разнообразные полезные компоненты и экспериментируя со вкусами, вы обогатите свой организм витаминами и защитите его от разнообразных вирусов.

Идеи приготовления трех полезных согревающих напитков опубликованы на странице avokadoznaet в Instagram.

Чай с яблоком и корицей:

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Ингредиенты на 500 мл:

чёрный или зеленый чай – 1 ч.л

яблоки – 1 шт

дольки лимона – 2 шт

корица – 2 палочки

мята

кипяток – 500 мл

сироп агавы, мед или сахар по вкусу

Способ приготовления:

1. Яблоко промыть, очистить от косточек и нарезать кусочками.

2. Порезанные фрукты, палочки корицы, мяту и чай положить в чайник, залить крутым кипятком.

3. Оставить настаиваться 5-7 минут.

4. Подсластить по вкусу.

5. Можно пить и в горячем, и в охлажденном виде.

Ягодный чай:

Ингредиенты:

лимон – 2-3 кусочка

листья мяты

замороженная малина и клубника

любой подсластитель

несколько листиков зеленого чая

кипяток

⠀ Облепиховый чай:

Ингредиенты:

кипяток – 700 мл

пакетики зеленого/черного чая – 2 шт

кусочки лимона – 2 шт

замороженная облепиха – 50 г (ее нужно хорошо промыть)

мед по вкусу (добавить через 5 минут: когда чай уже заварился)

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