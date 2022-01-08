Витаминный чай, который спасет в морозную погоду: в составе только натуральные компоненты
В морозную прохладную погоду особенно хочется тепла и уюта. И в этом поможет отличный апельсиновый чай. Все компоненты натуральные, в них много витаминов и питательных веществ. Его очень легко приготовить дома и носить с собой в термосе. Попивать, прогуливаясь по праздничному городу или укутаться с чашечкой в одеяло и смотреть любимый фильм.
Идея приготовления такого напитка опубликована на странице _retsepty_vkusno. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
На чайник 1л. понадобится:
чёрный чай – 4 ч. л.
яблоко – 0,5шт.
апельсин (или мандарин) – 0,5 шт.
имбирь – по вкусу
сахар – 2 ч. л.
курага – 4 шт
Способ приготовления:
1.Яблоко и апельсин нарезать тонкими кусочками.
2. Корень имбиря на небольшие слайсы.
3. Курагу измельчить кубиком.
4. Все поместить в чайник, залить крутым кипятком, дать настояться 10-15 минут.
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