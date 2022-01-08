Витаминный чай, который спасет в морозную погоду: в составе только натуральные компоненты

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Витаминный чай, который спасет в морозную погоду: в составе только натуральные компоненты

В морозную прохладную погоду особенно хочется тепла и уюта. И в этом поможет отличный апельсиновый чай. Все компоненты натуральные, в них много витаминов и питательных веществ. Его очень легко приготовить дома и носить с собой в термосе. Попивать, прогуливаясь по праздничному городу или укутаться с чашечкой в одеяло и смотреть любимый фильм.

Идея приготовления такого напитка опубликована на странице _retsepty_vkusno. Опубликовано на странице Instagram.

Рецепт вкусного апельсинового чая

Ингредиенты:

На чайник 1л. понадобится:

  • чёрный чай – 4 ч. л.

  • яблоко – 0,5шт.

  • апельсин (или мандарин) – 0,5 шт.

Апельсины для чая
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  • имбирь – по вкусу

  • сахар – 2 ч. л.

  • курага – 4 шт

Способ приготовления:

1.Яблоко и апельсин нарезать тонкими кусочками.

Яблоко отдает свой природный солод чаю

2. Корень имбиря на небольшие слайсы.

Имбирь отдаст приятную пикантность

3. Курагу измельчить кубиком.

Черный чай для напитка

4. Все поместить в чайник, залить крутым кипятком, дать настояться 10-15 минут.

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