Витаминный чай, который спасет в морозную погоду: в составе только натуральные компоненты

В морозную прохладную погоду особенно хочется тепла и уюта. И в этом поможет отличный апельсиновый чай. Все компоненты натуральные, в них много витаминов и питательных веществ. Его очень легко приготовить дома и носить с собой в термосе. Попивать, прогуливаясь по праздничному городу или укутаться с чашечкой в одеяло и смотреть любимый фильм.

Идея приготовления такого напитка опубликована на странице _retsepty_vkusno. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

На чайник 1л. понадобится:

чёрный чай – 4 ч. л.

яблоко – 0,5шт.

апельсин (или мандарин) – 0,5 шт.

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имбирь – по вкусу

сахар – 2 ч. л.

курага – 4 шт

Способ приготовления:

1.Яблоко и апельсин нарезать тонкими кусочками.

2. Корень имбиря на небольшие слайсы.

3. Курагу измельчить кубиком.

4. Все поместить в чайник, залить крутым кипятком, дать настояться 10-15 минут.

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