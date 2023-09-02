Витаминный маринованный салат из капусты и перца: можно есть на следующий день
Начинается период авитаминоза. Но, к счастью, еще есть много вкусных и полезных овощей, которые помогут защитить организм. Их можно просто нарезать и соединить в маринованном салате. А потом просто есть с разными кашами и мясом.
Идея приготовления витаминного салата из капусты и перца опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- 5 кг капусты
- 1 кг моркови
- 1 кг лука
- 1 кг сладкого перца
- 200 г сахара
- 4 ст.л. соли
- 300-350 мл уксуса 9%
- 300-350 мл масла
Способ приготовления:
1. Капуста должна быть сочная и свежая. Ее нужно нашатковать.
2. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терку для моркови по-корейски. Перец порезать соломкой.
3. Овощи перемешать и заправить остальными ингредиентами.
4. Положить в трехлитровые банки.
5. Залить соком, который выделился из овощей.
6. Накрыть капроновыми крышками. Также можно хранить в пластмассовых ведерках.
7. Есть можно сразу, но лучше промариновать хотя бы сутки. Салат хорошо хранится в подвале, на еще лучше в холодильнике до конца зимы. Салат отлично сохраняется вплоть до конца зимы.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: