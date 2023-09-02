Начинается период авитаминоза. Но, к счастью, еще есть много вкусных и полезных овощей, которые помогут защитить организм. Их можно просто нарезать и соединить в маринованном салате. А потом просто есть с разными кашами и мясом.

Идея приготовления витаминного салата из капусты и перца опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

5 кг капусты

1 кг моркови

1 кг лука

1 кг сладкого перца

200 г сахара

4 ст.л. соли

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300-350 мл уксуса 9%

300-350 мл масла

Способ приготовления:

1. Капуста должна быть сочная и свежая. Ее нужно нашатковать.

2. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терку для моркови по-корейски. Перец порезать соломкой.

3. Овощи перемешать и заправить остальными ингредиентами.

4. Положить в трехлитровые банки.

5. Залить соком, который выделился из овощей.

6. Накрыть капроновыми крышками. Также можно хранить в пластмассовых ведерках.

7. Есть можно сразу, но лучше промариновать хотя бы сутки. Салат хорошо хранится в подвале, на еще лучше в холодильнике до конца зимы. Салат отлично сохраняется вплоть до конца зимы.

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