Начинается сезон свежей зелени и овощей. Поэтому эти продукты обязательно нужно добавить в свой рацион. Сочетать можно совершенно разные ингредиенты и экспериментировать с любимыми заправками. Легкий салат станет отличной альтернативой.

Идея приготовления полезного весеннего салата опубликована на странице tonyakhodorchuk в Instagram.

Ингредиенты:

листья салата

рукола

помидоры – 1 шт

огурцы – 1 шт

Видео дня

твердый сыр

тыквенные семена

лимонный сок

мед

оливковое масло

дижонская горчица

соль, перец

Способ приготовления:

1. Листья салата порвать небольшими кусками, добавить руколу.

2. Нарезать кубиками помидор и полукольцами огурец.

3. Приготовить соус: смешать соль, перец, тыквенные семечки, сок лимона, немного меда, оливковое масло, горчицу.

4. Добавить в салат, смешать.

5. Сверху посыпать натертым сыром и тыквенными семенами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: