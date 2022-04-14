Витаминный весенний салат: из чего приготовить простое блюдо
Начинается сезон свежей зелени и овощей. Поэтому эти продукты обязательно нужно добавить в свой рацион. Сочетать можно совершенно разные ингредиенты и экспериментировать с любимыми заправками. Легкий салат станет отличной альтернативой.
Идея приготовления полезного весеннего салата опубликована на странице tonyakhodorchuk в Instagram.
Ингредиенты:
листья салата
рукола
помидоры – 1 шт
огурцы – 1 шт
твердый сыр
тыквенные семена
лимонный сок
мед
оливковое масло
дижонская горчица
соль, перец
Способ приготовления:
1. Листья салата порвать небольшими кусками, добавить руколу.
2. Нарезать кубиками помидор и полукольцами огурец.
3. Приготовить соус: смешать соль, перец, тыквенные семечки, сок лимона, немного меда, оливковое масло, горчицу.
4. Добавить в салат, смешать.
5. Сверху посыпать натертым сыром и тыквенными семенами.
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