Витаминный весенний салат: из чего приготовить простое блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Витаминный весенний салат: из чего приготовить простое блюдо

Начинается сезон свежей зелени и овощей. Поэтому эти продукты обязательно нужно добавить в свой рацион. Сочетать можно совершенно разные ингредиенты и экспериментировать с любимыми заправками. Легкий салат станет отличной альтернативой.

Идея приготовления полезного весеннего салата опубликована на странице tonyakhodorchuk в Instagram.

Рецепт вкусного весеннего салата

Ингредиенты:

  • листья салата

  • рукола

  • помидоры – 1 шт

  • огурцы – 1 шт

Лимонный сок для салата
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  • твердый сыр

  • тыквенные семена

  • лимонный сок

  • мед

  • оливковое масло

  • дижонская горчица

  • соль, перец

Тыквенные семена и рукола для салата

Способ приготовления:

1. Листья салата порвать небольшими кусками, добавить руколу.

2. Нарезать кубиками помидор и полукольцами огурец.

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3. Приготовить соус: смешать соль, перец, тыквенные семечки, сок лимона, немного меда, оливковое масло, горчицу.

4. Добавить в салат, смешать.

5. Сверху посыпать натертым сыром и тыквенными семенами.

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