Витамины на зиму: как правильно заморозить овощи, чтобы сохранить их вкус и полезность

Лето и осень – время для заготовки овощей, ягод, фруктов на зиму. Несомненно, что летом, когда есть доступ к свежим продуктам, не хочется думать о замороженных продуктах. Но вспомните о парниковых турецких или испанских помидоры зимой, не имеющих вкуса совершенно и местные овощи и фрукты – это будут в основном яблоки, картофель, свекла и капуста. Не очень большой ассортимент. А зимой у большинства овощей, фруктов и ягод появится еще вопрос – высокая цена.

Поэтому август и сентябрь – лучшее время для подготовки запасов на зиму. Если у вас есть морозильник, стоит наполнить его любимыми и различными видами летних овощей и фруктов.

Хранение при низких температурах вызывает незначительную потерю питательных веществ. Самыми неустойчивыми к заморозке являются витамины С и В1, количество которых с течением времени будет уменьшаться, и эти потери неизбежны.

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Щоб заморожені овочі, фрукти та ягоди вийшли смачні і корисні потрібна правильна підготовка.

1. Слід в першу чергу їх промити і при необхідності нарізати. Різноманітні ягоди, фрукти, боби, зелений горошок, капусти броколі, цвітну, брюсельську можна заморозити сирими. Інші, такі як гриби, шпинат, баклажани, кабачки, перець, помідори варто перед заморожуванням бланшувати. З помідорів можна зробити пюре.

Їх краще подрібнити в однорідну масу і розкласти по пакетам або в контейнери для заморожування. Таке томатне пюре відмінна добавка в супи та основа томатного соусу. До речі, помідори та перець теж можна заморожувати сирими. Дуже смачно взимку з них готувати борщ. Аби тільки місця хватило на все це різноманіття.

2. Намагайтеся всі ягоди заморожувати цілими, так в них збережеться набагато більше корисного.

3. Робіть маленькі порції. Великі порції заморожених продуктів буде важко розділити перед відтаванням. Варто заздалегідь подумати, скільки вам їх потрібно для приготування улюблених страв. Краще для зберігання заморозки вибрати пакети. Так легше зробити необхідні в об’ємі порції і місця вони займуть менше.

4. Зручно буде взимку приготувати овочеве рагу, якщо зараз в сезон заморозити готову овочеву суміш. Суміш може складатися з самих різних овочів, що найбільше любить ваша сім'я. Відправте в заморозку нарізані овочі, перед цим перемішані і на порції розкладені по контейнерах.

5. Зберігати можна заморожені овочі, фрукти, ягоди без впливу на їх смак протягом 8 - 12 місяців. Потім вони втрачають колір.

6. Не заморожуйте продукти повторно! Тому що при цьому вони втрачають не тільки свою текстуру, але і практично всі корисні речовини.

7. Ставте дату заморозки та назву заготовки на етикетках. Тоді у замороженому вигляді буде легко розібрати, який саме перед вами заготовлений продукт.

Варто включати заморожені продукти в зимовий раціон. Вони не тільки урізноманітнять страви взимку, але покращать настрій. Хто з нас не захоче вівсянку з чорницями або налисники з полуницею січневого ранку?

А які заморозки на зиму робите ви?

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