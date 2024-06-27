Вкус детства: сытные гренки с сыром и колбасой для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкус детства: сытные гренки с сыром и колбасой для перекуса

Гренки могут быть отличным вариантом очень вкусного и сытного блюда для завтрака и перекуса. Готовить их можно сладкими и солеными, добавляя начинки из сыра, бекона, колбасы, зелени.

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Вкусные гренки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных гренок, которые готовятся с очень вкусной начинкой из сыра и колбасы. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • батон

Начинка:

  • колбаса или сосиски
  • твердый сыр
  • сметана или майонез
  • зелень

Кляр:

  • 2 яйца
  • 50 мл молока
  • соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте батон.

Батон для гренок

2. Натрите сыр и колбасу, добавьте майонез, перемешайте.

Начинка для блюда

3. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перемешайте.

Яичный кляр

4. Во внутрь хлеба выложите начинку, обмокните в кляр и обжарьте с двух сторон до золотистости.

Готовые гренки

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