Гренки могут быть отличным вариантом очень вкусного и сытного блюда для завтрака и перекуса. Готовить их можно сладкими и солеными, добавляя начинки из сыра, бекона, колбасы, зелени.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных гренок, которые готовятся с очень вкусной начинкой из сыра и колбасы.

Ингредиенты:

батон

Начинка:

колбаса или сосиски

твердый сыр

сметана или майонез

зелень

Кляр:

2 яйца

50 мл молока

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте батон.

2. Натрите сыр и колбасу, добавьте майонез, перемешайте.

3. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перемешайте.

4. Во внутрь хлеба выложите начинку, обмокните в кляр и обжарьте с двух сторон до золотистости.

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