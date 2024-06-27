Видео дня
Вкус детства: сытные гренки с сыром и колбасой для перекуса
Гренки могут быть отличным вариантом очень вкусного и сытного блюда для завтрака и перекуса. Готовить их можно сладкими и солеными, добавляя начинки из сыра, бекона, колбасы, зелени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных гренок, которые готовятся с очень вкусной начинкой из сыра и колбасы.
Ингредиенты:
- батон
Начинка:
- колбаса или сосиски
- твердый сыр
- сметана или майонез
- зелень
Кляр:
- 2 яйца
- 50 мл молока
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте батон.
2. Натрите сыр и колбасу, добавьте майонез, перемешайте.
3. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перемешайте.
4. Во внутрь хлеба выложите начинку, обмокните в кляр и обжарьте с двух сторон до золотистости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: