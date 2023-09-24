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Вкус, спасающий от зимней скуки: как приготовить вяленые томаты
Вяленые томаты на зиму – это настоящее наслаждение для вкуса. Они станут отличным дополнением к любому блюду, а основное – сохранят полезные свойства томатов в течение зимней поры. Процесс вяления обеспечивает удаление влаги из томатов, что позволяет им сохраняться в течение длительного времени без добавления консервантов. В результате они становятся сладкими и ароматными.
Фудблогер Эмилия Евтушенко (@emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вяленых томатов на зиму.
Ингредиенты на 2 литра вяленых томатов:
- 5 кг помидоров сливок( средних)
- 12 зубчиков чеснока
- веточки свежего базилика
- соль и сухой чеснок
- оливковое масло 800 мл – 1 литр
Способ приготовления:
- Для томатов выбрать сорт "сливки" . Приблизительно 5 кг.
- Отлично промыть помидоры, просушить. Затем разрезать пополам и выложить в сушку, присыпать солью и сухим чесноком каждую половинку.
- Сушить томаты при 60 градусах примерно 20 – 24 часа.
- Подготовить банки, базилик, почистить чеснок.
- Выложить в банке чеснок, базилик и дряблые томаты.
- По желанию можно добавить итальянские приправы.
- Залить оливковым маслом, закрыть крышкой и отправить в холодильник или подвал.
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