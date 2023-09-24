Вяленые томаты на зиму – это настоящее наслаждение для вкуса. Они станут отличным дополнением к любому блюду, а основное – сохранят полезные свойства томатов в течение зимней поры. Процесс вяления обеспечивает удаление влаги из томатов, что позволяет им сохраняться в течение длительного времени без добавления консервантов. В результате они становятся сладкими и ароматными.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (@emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вяленых томатов на зиму.

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Ингредиенты на 2 литра вяленых томатов:

5 кг помидоров сливок( средних)

12 зубчиков чеснока

веточки свежего базилика

соль и сухой чеснок

оливковое масло 800 мл – 1 литр

Способ приготовления:

Для томатов выбрать сорт "сливки" . Приблизительно 5 кг. Отлично промыть помидоры, просушить. Затем разрезать пополам и выложить в сушку, присыпать солью и сухим чесноком каждую половинку. Сушить томаты при 60 градусах примерно 20 – 24 часа. Подготовить банки, базилик, почистить чеснок. Выложить в банке чеснок, базилик и дряблые томаты. По желанию можно добавить итальянские приправы. Залить оливковым маслом, закрыть крышкой и отправить в холодильник или подвал.

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