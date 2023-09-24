Вкус, спасающий от зимней скуки: как приготовить вяленые томаты

Виктория Жмайло
FoodOboz
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Вкус, спасающий от зимней скуки: как приготовить вяленые томаты

Вяленые томаты на зиму – это настоящее наслаждение для вкуса. Они станут отличным дополнением к любому блюду, а основное – сохранят полезные свойства томатов в течение зимней поры. Процесс вяления обеспечивает удаление влаги из томатов, что позволяет им сохраняться в течение длительного времени без добавления консервантов. В результате они становятся сладкими и ароматными.

Вкус, спасающий от зимней скуки: как приготовить вяленые томаты

Фудблогер Эмилия Евтушенко (@emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вяленых томатов на зиму.

Вкус, спасающий от зимней скуки: как приготовить вяленые томаты
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Ингредиенты на 2 литра вяленых томатов:

  • 5 кг помидоров сливок( средних)
  • 12 зубчиков чеснока
  • веточки свежего базилика
  • соль и сухой чеснок
  • оливковое масло 800 мл – 1 литр

Способ приготовления:

  1. Для томатов выбрать сорт "сливки" . Приблизительно 5 кг.
  2. Отлично промыть помидоры, просушить. Затем разрезать пополам и выложить в сушку, присыпать солью и сухим чесноком каждую половинку.
  3. Сушить томаты при 60 градусах примерно 20 – 24 часа.
  4. Подготовить банки, базилик, почистить чеснок.
  5. Выложить в банке чеснок, базилик и дряблые томаты.
  6. По желанию можно добавить итальянские приправы.
  7. Залить оливковым маслом, закрыть крышкой и отправить в холодильник или подвал.

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