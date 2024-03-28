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Вкус удивит: вафельный торт по-новому с необычным ингредиентом
Самый простой, бюджетный и при этом вкусный торт, который умеет готовить каждый – именно вафельный. Для оригинального вкуса можно добавить кокосовую стружку, какао, ягоды, варенье, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с кокосовой стружкой и орехами.
Ингредиенты:
- круглые вафли – 1 уп.
- масло сливочное – 200 г
- сгущенка – 1 уп.
- кокосовая стружка – 50 г
- орешки жаренные – 100 г
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло взбейте со сгущенкой, добавьте измельченные орешки, стружку кокосовую и перемешайте.
2. Затем смажьте каждый корж кремом.
3. Готовый торт поставьте на несколько часов настояться в холодильник.
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