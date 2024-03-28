Самый простой, бюджетный и при этом вкусный торт, который умеет готовить каждый – именно вафельный. Для оригинального вкуса можно добавить кокосовую стружку, какао, ягоды, варенье, орехи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с кокосовой стружкой и орехами.

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Ингредиенты:

круглые вафли – 1 уп.

масло сливочное – 200 г

сгущенка – 1 уп.

кокосовая стружка – 50 г

орешки жаренные – 100 г

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло взбейте со сгущенкой, добавьте измельченные орешки, стружку кокосовую и перемешайте.

2. Затем смажьте каждый корж кремом.

3. Готовый торт поставьте на несколько часов настояться в холодильник.

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