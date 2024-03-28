Вкус удивит: вафельный торт по-новому с необычным ингредиентом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вафельный торт

Самый простой, бюджетный и при этом вкусный торт, который умеет готовить каждый – именно вафельный. Для оригинального вкуса можно добавить кокосовую стружку, какао, ягоды, варенье, орехи. 

Вафельный торт с орехами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с кокосовой стружкой и орехами. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • круглые вафли – 1 уп.
  • масло сливочное – 200 г
  • сгущенка – 1 уп.
  • кокосовая стружка – 50 г
  • орешки жаренные – 100 г

Способ приготовления: 

1. Мягкое сливочное масло взбейте со сгущенкой, добавьте измельченные орешки, стружку кокосовую и перемешайте.

Крем для торта

2. Затем смажьте каждый корж кремом.

Приготовление торта

3. Готовый торт поставьте на несколько часов настояться в холодильник.

Готовый торт

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