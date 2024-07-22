Для того, чтобы вкусно приготовить молодой картофель, вам нужно минимальное количество ингредиентов. Овощи очень вкусно сочетаются со сливками, а также свежей зеленью. И даже на следующий день после приготовления продукт будет вкусным.

Видео дня

Идея приготовления молодого картофеля со сливками опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Обязательно подайте с салатом из свежих овощей.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг

лук – 1 шт.

сливочное масло – 70 г

жирные сливки – 250 мл

чеснок – 1-2 зубчика

укроп

Способ приготовления:

1. Картошку отварить до готовности в подсоленной воде с добавлением черного перца горошком и лаврового листа.

2. Для заправки лук измельчить и поджарить на сливочном масле до легкого золотистого цвета.

3. К луку добавить сливки.

4. Натереть чеснок и измельчить укроп.

5. Протушить 7-10 минут и заправить картофель.

6. Хорошо перемешать и добавить еще укроп.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: