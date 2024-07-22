Вкусный даже на следующий день: как приготовить молодой картофель в сливочном соусе

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный даже на следующий день: как приготовить молодой картофель в сливочном соусе

Для того, чтобы вкусно приготовить молодой картофель, вам нужно минимальное количество ингредиентов. Овощи очень вкусно сочетаются со сливками, а также свежей зеленью. И даже на следующий день после приготовления продукт будет вкусным.

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Идея приготовления молодого картофеля со сливками опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Обязательно подайте с салатом из свежих овощей.

Вкусный даже на следующий день: как приготовить молодой картофель в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1 кг
  • лук – 1 шт.
  • сливочное масло – 70 г
  • жирные сливки – 250 мл
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • укроп

Способ приготовления:

Вкусный даже на следующий день: как приготовить молодой картофель в сливочном соусе

1. Картошку отварить до готовности в подсоленной воде с добавлением черного перца горошком и лаврового листа.

2. Для заправки лук измельчить и поджарить на сливочном масле до легкого золотистого цвета.

Вкусный даже на следующий день: как приготовить молодой картофель в сливочном соусе

3. К луку добавить сливки.

Вкусный даже на следующий день: как приготовить молодой картофель в сливочном соусе

4. Натереть чеснок и измельчить укроп.

Вкусный даже на следующий день: как приготовить молодой картофель в сливочном соусе

5. Протушить 7-10 минут и заправить картофель.

Вкусный даже на следующий день: как приготовить молодой картофель в сливочном соусе

6. Хорошо перемешать и добавить еще укроп.

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