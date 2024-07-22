Вкусный даже на следующий день: как приготовить молодой картофель в сливочном соусе
Для того, чтобы вкусно приготовить молодой картофель, вам нужно минимальное количество ингредиентов. Овощи очень вкусно сочетаются со сливками, а также свежей зеленью. И даже на следующий день после приготовления продукт будет вкусным.
Идея приготовления молодого картофеля со сливками опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Обязательно подайте с салатом из свежих овощей.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг
- лук – 1 шт.
- сливочное масло – 70 г
- жирные сливки – 250 мл
- чеснок – 1-2 зубчика
- укроп
Способ приготовления:
1. Картошку отварить до готовности в подсоленной воде с добавлением черного перца горошком и лаврового листа.
2. Для заправки лук измельчить и поджарить на сливочном масле до легкого золотистого цвета.
3. К луку добавить сливки.
4. Натереть чеснок и измельчить укроп.
5. Протушить 7-10 минут и заправить картофель.
6. Хорошо перемешать и добавить еще укроп.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: