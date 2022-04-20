Домашняя колбаса – очень вкусное, сытное блюдо, которое является отличной и главное – безопасной альтернативой магазинной колбасы. Готовится она очень просто, нужно всего лишь выбрать качественное мясо, добавить сала, специй и хорошо ее пропечь.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, ароматной и простой в приготовлении домашней колбасы со специями, без использования кишки, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Ингредиенты:

Свиная лопатка – 600 г

Сало – 300 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте очень мелко мясо и сало.

2. Лук почистите и также измельчите средним кубиком.

3. Чеснок порежьте мелко.

4. Переложите мясо, сало и лук в миску, посолите, поперчите и очень хорошо перемешайте.

5. Выложите немного фарша на фольгу и придайте ему форму колбасы, хорошо сверните и обязательно края закрутите, чтобы мясо не выпало.

6. Переложите готовую колбасу в фольге на противень, добавьте воду и отправьте в духовку на 1 час при 180 С.

7. За 15 минут до готовности достаньте ее и разрежьте фольгу, снова поставьте в духовку, чтобы колбаса подрумянилась сверху.

8. Достаньте готовое блюдо из духовки, полностью разрежьте фольгу и достаньте готовую, вкусную колбасу.

Подавать ее можно как горячей, так и холодной, будет одинаково вкусно.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: