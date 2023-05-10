Клубнику можно найти в магазинах или на рынках. Ягода очень сочная и ароматная. Поэтому это отличная основа для приготовления вкусных десертов. Удачным вариантом будет сделать галету на хрустящем сырном тесте.

Идея приготовления хрустящей галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Клубника в десерте остается сочной.

Ингредиенты:

творог кисломолочный 5-9% 175 г

мука 175 г

сахар 30 г+1-2 ст.л. посыпать клубнику сверху

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ванильный сахар 10 г

сливочное масло – 85 г

соль щепотка

желток – 1 шт

клубника или другие ягоды – 300 г

крахмал – 1 ст.л., если начинка сочная

Способ приготовления:

1. Если сыр не однородный – его нужно взбить блендером или перетереть через сито.

2. В сыр натираем сливочное масло, добавляем сахар, ванильный сахар, соль и муку.

3. Собираем тесто в шарик, перекладываем в пакет и отправляем в морозилку на 15 минут, пока готовим начинку

4. Клубнику моем и нарезаем на кусочки. (Лучше добавить ложку крахмала к уже нарезанной ягоде и перемешать)

5. Тесто раскатываем тоненько в форме круга на пергаменте, на котором будет выпекаться десерт, потому что переносить его будет тяжело.

6. На середину теста выкладываем клубнику и заворачиваем края теста.

7. Посыпаем клубнику 1-2 ложками сахара.

8. Края галеты смазываем яичным желтком, перекладываем осторожно вместе с пергаментом на противень и исправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 30-35 минут до румяности.

9. Даем галете остыть, по желанию можно украсить сахарной пудрой.

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