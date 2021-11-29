Вкусные и простые закуски из яиц на Новый год 2022: заменят обычные бутерброды

Фаршированные яйца – это настоящее блюдо поколений. Обычно в этой закуске сочетают сыр и майонез. Но существуют более интересные варианты приготовления такого блюда. Для нового вкуса стоит объединить всего несколько простых продуктов.

5 простых идей начинок для яиц опубликованы на странице vcusnoe_bludo в Instagram.

Крабовая закуска

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать помидор, крабовое мясо, один зубчик чеснока выдавить через пресс.

2. Добавить ложку греческого йогурта, посолить.

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3. Украсить креветкой.

Сырная закуска

Способ приготовления:

1. Сыр натереть,

2. Один грецкий орех измельчить.

3. Зубчик чеснока пропустить через пресс и положить ложку греческого йогурта.

Огуречная закуска

1. Яичный желток раздавить вилкой.

2. Огурец потереть на терке

3. Добавить ложку грецкого йогурта.

Рыбная закуска

Способ приготовления:

1. Тунец в своем соке и желток раздавить вилкой, перемешать.

Закуска с паштетом

1. Паштет из индейки смешать с яичным желтком.

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