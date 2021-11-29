Вкусные и простые закуски из яиц на Новый год 2022: заменят обычные бутерброды
Фаршированные яйца – это настоящее блюдо поколений. Обычно в этой закуске сочетают сыр и майонез. Но существуют более интересные варианты приготовления такого блюда. Для нового вкуса стоит объединить всего несколько простых продуктов.
5 простых идей начинок для яиц опубликованы на странице vcusnoe_bludo в Instagram.
Крабовая закуска
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать помидор, крабовое мясо, один зубчик чеснока выдавить через пресс.
2. Добавить ложку греческого йогурта, посолить.
3. Украсить креветкой.
Сырная закуска
Способ приготовления:
1. Сыр натереть,
2. Один грецкий орех измельчить.
3. Зубчик чеснока пропустить через пресс и положить ложку греческого йогурта.
Огуречная закуска
1. Яичный желток раздавить вилкой.
2. Огурец потереть на терке
3. Добавить ложку грецкого йогурта.
Рыбная закуска
Способ приготовления:
1. Тунец в своем соке и желток раздавить вилкой, перемешать.
Закуска с паштетом
1. Паштет из индейки смешать с яичным желтком.
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