Вкусная кабачковая аджика на зиму: можно есть вместо намазки или салат
Именно сейчас цена на кабачки самая низкая. Поэтому следует делать из них вкусные заготовки на зиму. Как вариант, пикантная аджика. Она будет отличным дополнением к мясу или разной каше.
Идея приготовления аджики из кабачков опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Аджика может достаточно долго сохраняться.
Ингредиенты:
- кабачки – 1.5 кг
- морковь – 250 г.
- перец болгарский – 250 г.
- помидоры – 800 г.
- масло – 100 мл
- уксус – 80 мл
- сахар – 50 г.
- соль – 1 ст.л.
- перец красный молотый – 1 ст.л.
- чеснок – 2 головки
Способ приготовления:
1. Перекрутите овощи на мясорубке.
2. Добавить сахар, соль и растительное масло.
3. Варить на среднем огне 40 минут.
4. Добавляем измельченный чеснок, уксус и красный молотый перец.
5. Варим еще 10 минут.
6. Раскладываем горячую аджику в сухие стерилизованные банки и закручиваем.
7. Баночки с аджикой переворачиваем, оставляем под одеялом до охлаждения.
8. Выход 4 баночки по 0.5л.
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