Вкусная кабачковая аджика на зиму: можно есть вместо намазки или салат

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусная кабачковая аджика на зиму: можно есть вместо намазки или салат

Именно сейчас цена на кабачки самая низкая. Поэтому следует делать из них вкусные заготовки на зиму. Как вариант, пикантная аджика. Она будет отличным дополнением к мясу или разной каше.

Идея приготовления аджики из кабачков опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Аджика может достаточно долго сохраняться.

Вкусная кабачковая аджика на зиму: можно есть вместо намазки или салат

Ингредиенты:

  • кабачки – 1.5 кг
  • морковь – 250 г.
  • перец болгарский – 250 г.
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  • помидоры – 800 г.
  • масло – 100 мл
  • уксус – 80 мл
  • сахар – 50 г.
  • соль – 1 ст.л.
  • перец красный молотый – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 головки

Способ приготовления:

Вкусная кабачковая аджика на зиму: можно есть вместо намазки или салат

1. Перекрутите овощи на мясорубке.

2. Добавить сахар, соль и растительное масло.

Вкусная кабачковая аджика на зиму: можно есть вместо намазки или салат

3. Варить на среднем огне 40 минут.

4. Добавляем измельченный чеснок, уксус и красный молотый перец.

Вкусная кабачковая аджика на зиму: можно есть вместо намазки или салат

5. Варим еще 10 минут.

6. Раскладываем горячую аджику в сухие стерилизованные банки и закручиваем.

Вкусная кабачковая аджика на зиму: можно есть вместо намазки или салат

7. Баночки с аджикой переворачиваем, оставляем под одеялом до охлаждения.

8. Выход 4 баночки по 0.5л.

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