Именно сейчас цена на кабачки самая низкая. Поэтому следует делать из них вкусные заготовки на зиму. Как вариант, пикантная аджика. Она будет отличным дополнением к мясу или разной каше.

Идея приготовления аджики из кабачков опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Аджика может достаточно долго сохраняться.

Ингредиенты:

кабачки – 1.5 кг

морковь – 250 г.

перец болгарский – 250 г.

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помидоры – 800 г.

масло – 100 мл

уксус – 80 мл

сахар – 50 г.

соль – 1 ст.л.

перец красный молотый – 1 ст.л.

чеснок – 2 головки

Способ приготовления:

1. Перекрутите овощи на мясорубке.

2. Добавить сахар, соль и растительное масло.

3. Варить на среднем огне 40 минут.

4. Добавляем измельченный чеснок, уксус и красный молотый перец.

5. Варим еще 10 минут.

6. Раскладываем горячую аджику в сухие стерилизованные банки и закручиваем.

7. Баночки с аджикой переворачиваем, оставляем под одеялом до охлаждения.

8. Выход 4 баночки по 0.5л.

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