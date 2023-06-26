Вкусная кабачковая икра на зиму: самый бюджетный вариант приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
Вкусная кабачковая икра на зиму: самый бюджетный вариант приготовления

Приготовление икры – лучший способ заготовки кабачков на зиму. Нужно только проварить все необходимые компоненты и разложить в банки. Уже зимой есть вместо салата или как намазку на хлеб.

Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Все ингредиенты для блюд доступные и бюджетные.

Вкусная кабачковая икра на зиму: самый бюджетный вариант приготовления

Ингредиенты:

  • 2,5 килограмма кабачков (очищенных от шкурок и серединки, при необходимости)
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  • 400 г лука
  • 1 средняя морковка
  • 100 мл масла

Специи (шаг 1):

  • 3 ч.л.соли
  • 80 грамм сахара
  • 250 грамм пасты томатной
  • 3 зубчика чеснока

Специи (шаг 2):

  • 1 ст.л. черного перца
  • 1 ст.л.уксуса
  • 3 ст.л. майонеза
  • 1 чайная ложка соли в натертые кабачки для отжимания в соке

Способ приготовления:

Вкусная кабачковая икра на зиму: самый бюджетный вариант приготовления

1. Измельчить лук, мелко натереть морковь и обжарить на масле.

2. Кабачки натереть на мелкой терке, посолить, перемешать и оставить на 20 минут. Отжать от сока и добавить кабачки в тушеный лук с морковью.

Вкусная кабачковая икра на зиму: самый бюджетный вариант приготовления

3. Добавить специи с 1-го шага хорошо перемешать и протушить на маленьком огне под крышкой 45 минут, постоянно помешивая.

Вкусная кабачковая икра на зиму: самый бюджетный вариант приготовления

4. Добавить специи со 2-го шага, перемешать протушить еще 15 минут.

5. Разложить в банки и закатать.

Вкусная кабачковая икра на зиму: самый бюджетный вариант приготовления

Какую посуду выбрать

Лучше всего подходит кастрюля с толстым дном или антипригарная.

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