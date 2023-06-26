Вкусная кабачковая икра на зиму: самый бюджетный вариант приготовления
Приготовление икры – лучший способ заготовки кабачков на зиму. Нужно только проварить все необходимые компоненты и разложить в банки. Уже зимой есть вместо салата или как намазку на хлеб.
Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Все ингредиенты для блюд доступные и бюджетные.
Ингредиенты:
- 2,5 килограмма кабачков (очищенных от шкурок и серединки, при необходимости)
- 400 г лука
- 1 средняя морковка
- 100 мл масла
Специи (шаг 1):
- 3 ч.л.соли
- 80 грамм сахара
- 250 грамм пасты томатной
- 3 зубчика чеснока
Специи (шаг 2):
- 1 ст.л. черного перца
- 1 ст.л.уксуса
- 3 ст.л. майонеза
- 1 чайная ложка соли в натертые кабачки для отжимания в соке
Способ приготовления:
1. Измельчить лук, мелко натереть морковь и обжарить на масле.
2. Кабачки натереть на мелкой терке, посолить, перемешать и оставить на 20 минут. Отжать от сока и добавить кабачки в тушеный лук с морковью.
3. Добавить специи с 1-го шага хорошо перемешать и протушить на маленьком огне под крышкой 45 минут, постоянно помешивая.
4. Добавить специи со 2-го шага, перемешать протушить еще 15 минут.
5. Разложить в банки и закатать.
Какую посуду выбрать
Лучше всего подходит кастрюля с толстым дном или антипригарная.
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