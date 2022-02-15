Диетические тыквенные кексы с финиками к чаю по рецепту Лизы Глинской

Если вы хотите приготовить что-то очень вкусное к чаю, идеальным вариантом будут кексы. Но попробуйте сделать не классические, а поэкспериментируйте, добавьте в тесто специи, фрукты и цедру, которая придаст десерту потрясающий вкус.

Кулинар Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных, постных кексов с полезной тыквой и финиками.

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Ингредиенты:

мука – 200 г

разрыхлитель – 10 г

тыква – 200 г

коричневый сахар или обычный – 2 ст. л.

растительное рафинированное масло – 70 г

апельсиновый фреш – 4 ст. л.

цедра 1 апельсина

финики – 50 г

миндальные слайсы – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Достаньте косточки из фиников и нарежьте их кусочками.

2. Тыкву натрите на терке.

3. Смешайте тыкву, апельсиновый сок, сахар, цедру, растительное масло и финики, все тщательно перемешайте.

4. Муку смешайте с разрыхлителем.

5. Всыпьте ее к тыкве и замесите тесто.

6. Формы для выпекания смажьте растительным маслом, дно и бока обязательно посыпьте миндальными слайсами.

6. Тесто выложите до середины формы и поставьте кексы в разогретую духовку на 40-45 минут при 170 С.

7. Готовые кексы достаньте из форм и, чтобы они стали еще вкуснее – оберните пищевой пленкой и оставьте на ночь "дозревать".

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