Диетические тыквенные кексы с финиками к чаю по рецепту Лизы Глинской

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных кексов

Если вы хотите приготовить что-то очень вкусное к чаю, идеальным вариантом будут кексы. Но попробуйте сделать не классические, а поэкспериментируйте, добавьте в тесто специи, фрукты и цедру, которая придаст десерту потрясающий вкус.

Домашние кексы

Кулинар Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных, постных кексов с полезной тыквой и финиками.

Как приготовить вкусные кексы
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Ингредиенты:

  • мука – 200 г

  • разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для кексов

  • тыква – 200 г

  • коричневый сахар или обычный – 2 ст. л.

  • растительное рафинированное масло – 70 г

  • апельсиновый фреш – 4 ст. л.

Вкусные кексы

  • цедра 1 апельсина

  • финики – 50 г

  • миндальные слайсы – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Достаньте косточки из фиников и нарежьте их кусочками.

Кексы с финиками

2. Тыкву натрите на терке.

Кексы с тыквой

3. Смешайте тыкву, апельсиновый сок, сахар, цедру, растительное масло и финики, все тщательно перемешайте.

Домашние кексы

4. Муку смешайте с разрыхлителем.

5. Всыпьте ее к тыкве и замесите тесто.

Приготовление кексов

6. Формы для выпекания смажьте растительным маслом, дно и бока обязательно посыпьте миндальными слайсами.

Приготовление домашних кексов

6. Тесто выложите до середины формы и поставьте кексы в разогретую духовку на 40-45 минут при 170 С.

Готовое кексы

7. Готовые кексы достаньте из форм и, чтобы они стали еще вкуснее – оберните пищевой пленкой и оставьте на ночь "дозревать".

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