Вкусная маринованная сельдь с лимоном: самый простой рецепт полезной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусная маринованная сельдь с лимоном: самый простой рецепт полезной закуски

Сельдь, по мнению специалистов, является самой полезной и вкусной рыбой, которая является источником омега-3 жирных кислот. Есть ее лучше всего есть в маринованном виде, приправив луком, растительным маслом. 

Свежая сельдь

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусной маринованной сельди с лимоном, специями и луком. 

Рецепт сельди
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Ингредиенты:

  • Сельдь – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Лимон половинка
  • Масло – 2 ст. л. 
  • Соль – 3 ст. л. 
  • Сахар 1 ст. л. 
  • Уксус – 2 ст. л. 
  • Перец молотый щепотка
  • Вода комнатной температуры

Способ приготовления: 

1. Удалите все внутренности, отрежьте голову в сельди.

Приготовление сельди

2. Сложите в банку чередуя: сельдь, лимон, специи, уксус, сахар, соль, воду и масло.

Как правильно мариновать сельдь в домашних условиях

3. Потрусите банку, поставьте в холодильник.

Готовая сельдь

Также на OBOZ.UA сообщалось, какая рыба является самой бюджетной и самой полезной и есть ее нужно всем.

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