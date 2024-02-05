Сельдь, по мнению специалистов, является самой полезной и вкусной рыбой, которая является источником омега-3 жирных кислот. Есть ее лучше всего есть в маринованном виде, приправив луком, растительным маслом.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусной маринованной сельди с лимоном, специями и луком.

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Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Лимон половинка

Масло – 2 ст. л.

Соль – 3 ст. л.

Сахар 1 ст. л.

Уксус – 2 ст. л.

Перец молотый щепотка

Вода комнатной температуры

Способ приготовления:

1. Удалите все внутренности, отрежьте голову в сельди.

2. Сложите в банку чередуя: сельдь, лимон, специи, уксус, сахар, соль, воду и масло.

3. Потрусите банку, поставьте в холодильник.

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