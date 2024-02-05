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Вкусная маринованная сельдь с лимоном: самый простой рецепт полезной закуски
Сельдь, по мнению специалистов, является самой полезной и вкусной рыбой, которая является источником омега-3 жирных кислот. Есть ее лучше всего есть в маринованном виде, приправив луком, растительным маслом.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусной маринованной сельди с лимоном, специями и луком.
Ингредиенты:
- Сельдь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Лимон половинка
- Масло – 2 ст. л.
- Соль – 3 ст. л.
- Сахар 1 ст. л.
- Уксус – 2 ст. л.
- Перец молотый щепотка
- Вода комнатной температуры
Способ приготовления:
1. Удалите все внутренности, отрежьте голову в сельди.
2. Сложите в банку чередуя: сельдь, лимон, специи, уксус, сахар, соль, воду и масло.
3. Потрусите банку, поставьте в холодильник.
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