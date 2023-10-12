Вкусная маринованная закуска из болгарского перца: можно есть сразу после приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Вкусная маринованная закуска из болгарского перца: можно есть сразу после приготовления

Вместо того, чтобы каждый раз готовить разнообразные салаты к каше и мясу – сделайте такую закуску из болгарского перца. Сочный и пряный овощ отлично дополняет пикантный маринад. Вы просто обьединяете все продукты и оставляем в холодильнике всего на 2 часа.

Идея приготовления быстрой закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера с ником alin_withkitchen в Instagram. Уксуса в составе нет.

Вкусная маринованная закуска из болгарского перца: можно есть сразу после приготовления

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 12 шт
  • растительное масло – 100 мл
  • чеснок – 3 зубчика
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  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • сок половинки лимона.
  • пучок свежей зелени

Способ приготовления:

Вкусная маринованная закуска из болгарского перца: можно есть сразу после приготовления

1. Перец моем.

2. Выкладываем на противень, запекаем 30 минут.

Вкусная маринованная закуска из болгарского перца: можно есть сразу после приготовления

3. Охлаждаем.

4. Чистим от кожуры и нарезаем на кусочки.

Вкусная маринованная закуска из болгарского перца: можно есть сразу после приготовления

5. Делаем заливку: смешиваем растительное масло, сахар, соль, сок лимона, измельченный чеснок и зелень.

 

6. В форму выкладываем слоями, чередуя, заливку и перец. Выходит примерно три слоя.

7. Оставляем в холодильнике на 2 часа.

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