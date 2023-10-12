Вкусная маринованная закуска из болгарского перца: можно есть сразу после приготовления
Вместо того, чтобы каждый раз готовить разнообразные салаты к каше и мясу – сделайте такую закуску из болгарского перца. Сочный и пряный овощ отлично дополняет пикантный маринад. Вы просто обьединяете все продукты и оставляем в холодильнике всего на 2 часа.
Идея приготовления быстрой закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера с ником alin_withkitchen в Instagram. Уксуса в составе нет.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 12 шт
- растительное масло – 100 мл
- чеснок – 3 зубчика
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- сок половинки лимона.
- пучок свежей зелени
Способ приготовления:
1. Перец моем.
2. Выкладываем на противень, запекаем 30 минут.
3. Охлаждаем.
4. Чистим от кожуры и нарезаем на кусочки.
5. Делаем заливку: смешиваем растительное масло, сахар, соль, сок лимона, измельченный чеснок и зелень.
6. В форму выкладываем слоями, чередуя, заливку и перец. Выходит примерно три слоя.
7. Оставляем в холодильнике на 2 часа.
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