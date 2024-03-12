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Вкусная намазка из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт
Крабовые палочки могут быть основой для приготовления вкусных закусок, салатов, а также намазок. Они отлично сочетаются с вареными яйцами, зеленью, любым сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из крабовых палочек, которая готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- яйца
- твердый сыр
- зелень
- майонез
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, яйца и сыр натрите на мелкой терке.
2. Переложите в миску, добавьте зелень и майонез, перемешайте до однородности и намажьте на черный или белый хлеб.
3. Сверху выложите дольки помидора и можно подавать.
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