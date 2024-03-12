Крабовые палочки могут быть основой для приготовления вкусных закусок, салатов, а также намазок. Они отлично сочетаются с вареными яйцами, зеленью, любым сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из крабовых палочек, которая готовится очень быстро.

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Ингредиенты:

крабовые палочки

яйца

твердый сыр

зелень

майонез

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, яйца и сыр натрите на мелкой терке.

2. Переложите в миску, добавьте зелень и майонез, перемешайте до однородности и намажьте на черный или белый хлеб.

3. Сверху выложите дольки помидора и можно подавать.

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