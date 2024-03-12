Вкусная намазка из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусная намазка из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт

Крабовые палочки могут быть основой для приготовления вкусных закусок, салатов, а также намазок. Они отлично сочетаются с вареными яйцами, зеленью, любым сыром. 

Вкусная намазка из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из крабовых палочек, которая готовится очень быстро. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • яйца
  • твердый сыр
  • зелень
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки, яйца и сыр натрите на мелкой терке.

Основа для блюда

2. Переложите в миску, добавьте зелень и майонез, перемешайте до однородности и намажьте на черный или белый хлеб.

Приготовление закуски

3. Сверху выложите дольки помидора и можно подавать. 

Готовая намазка

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