Вкусная намазка из рыбы и плавленого сыра за 5 минут: делимся элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,9 т.
Рецепт намазки

Самая простая закуска из бюджетных продуктов – намазка. Готовить их можно из любых продуктов, начиная от рыбы, заканчивая мясом, консервами. Для пикантного вкуса можно добавить чеснок, специи, майонез. 

Намазка из рыбы

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной намазки из тунца, отварных яиц, плавленого сыра. Рецепт закуси был опубликован в фудблоге в Instagram

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • отварные яйца – 2 шт.
  • консервированный тунец – 1 банка 
  • плавленый творог – 2 шт.
  • майонез – 1 ст. л.
  • ржаные сухарики
  • соль, перец – по вкусу 
  • зеленый лучок

Способ приготовления:

1. Натрите яйца на терке и отдельно плавленый сыр.

Из чего приготовить намазку

2. С тунца слейте жидкость и добавьте к сыру и яйцам. 

Рыба для блюда

3. Туда же добавьте майонез, соль, перец и перемешайте. 

Приготовление намазки

Подавайте намазку с ржаными сухарями, сверху можно присыпать зеленым луком! 

Готовая намазка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро и просто приготовить вкусную намазку из авокадо. 

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