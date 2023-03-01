Самая простая закуска из бюджетных продуктов – намазка. Готовить их можно из любых продуктов, начиная от рыбы, заканчивая мясом, консервами. Для пикантного вкуса можно добавить чеснок, специи, майонез.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной намазки из тунца, отварных яиц, плавленого сыра. Рецепт закуси был опубликован в фудблоге в Instagram.

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Ингредиенты:

отварные яйца – 2 шт.

консервированный тунец – 1 банка

плавленый творог – 2 шт.

майонез – 1 ст. л.

ржаные сухарики

соль, перец – по вкусу

зеленый лучок

Способ приготовления:

1. Натрите яйца на терке и отдельно плавленый сыр.

2. С тунца слейте жидкость и добавьте к сыру и яйцам.

3. Туда же добавьте майонез, соль, перец и перемешайте.

Подавайте намазку с ржаными сухарями, сверху можно присыпать зеленым луком!

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