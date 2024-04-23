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Вкусная овощная закуска к шашлыку: готовится 5 минут
С сочным мясным шашлыком отлично смешиваются свежие овощи. Из них можно сделать вкусную закуску с заправкой. Готовится максимум 5 минут.
Идея приготовления сочной закуски к шашлыку опубликована на странице фудблогера с ником bude_smachno_razom в Instagram. Можно больше не готовить никаких салатов.
Ингредиенты:
- помидор – 5 шт. (средних)
- фиолетовый лук – 1 шт.
- зеленый лук
- укроп по желанию
Ингредиенты для маринада:
- соль – 1 ч.л.
- прованские травы – 1 ч.л.
- яблочный уксус – 1,5 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
1. Большие помидоры порезать на 4-5 частей.
2. Лук нарезать полукольцами.
3. Мелко порубить зелень.
4. Все ингредиенты для маринада смешать и добавить в помидоры с луком и зеленью.
5. При желании можно поставить в холодильник на 30 минут.
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