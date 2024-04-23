Вкусная овощная закуска к шашлыку: готовится 5 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
84
Вкусная овощная закуска к шашлыку: готовится 5 минут

С сочным мясным шашлыком отлично смешиваются свежие овощи. Из них можно сделать вкусную закуску с заправкой. Готовится максимум 5 минут.

Идея приготовления сочной закуски к шашлыку опубликована на странице фудблогера с ником bude_smachno_razom в Instagram. Можно больше не готовить никаких салатов.

Вкусная овощная закуска к шашлыку: готовится 5 минут

Ингредиенты:

  • помидор – 5 шт. (средних)
  • фиолетовый лук – 1 шт.
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  • зеленый лук
  • укроп по желанию

Ингредиенты для маринада:

  • соль – 1 ч.л.
  • прованские травы – 1 ч.л.
  • яблочный уксус – 1,5 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

Вкусная овощная закуска к шашлыку: готовится 5 минут

1. Большие помидоры порезать на 4-5 частей.

Вкусная овощная закуска к шашлыку: готовится 5 минут

2. Лук нарезать полукольцами.

Вкусная овощная закуска к шашлыку: готовится 5 минут

3. Мелко порубить зелень.

Вкусная овощная закуска к шашлыку: готовится 5 минут

4. Все ингредиенты для маринада смешать и добавить в помидоры с луком и зеленью.

Вкусная овощная закуска к шашлыку: готовится 5 минут

5. При желании можно поставить в холодильник на 30 минут.

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