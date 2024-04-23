Вкусная овощная закуска к шашлыку: готовится 5 минут

С сочным мясным шашлыком отлично смешиваются свежие овощи. Из них можно сделать вкусную закуску с заправкой. Готовится максимум 5 минут.

Идея приготовления сочной закуски к шашлыку опубликована на странице фудблогера с ником bude_smachno_razom в Instagram. Можно больше не готовить никаких салатов.

Ингредиенты:

помидор – 5 шт. (средних)

фиолетовый лук – 1 шт.

Видео дня

зеленый лук

укроп по желанию

Ингредиенты для маринада:

соль – 1 ч.л.

прованские травы – 1 ч.л.

яблочный уксус – 1,5 ст.л.

масло – 2 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

1. Большие помидоры порезать на 4-5 частей.

2. Лук нарезать полукольцами.

3. Мелко порубить зелень.

4. Все ингредиенты для маринада смешать и добавить в помидоры с луком и зеленью.

5. При желании можно поставить в холодильник на 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: