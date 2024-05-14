Кабачки используют для приготовления различных закусок и запеканок. Также из такого овоща выходит очень вкусная паста. Блюдо будет гораздо питательнее, чем макароны и, к тому же, сытнее.

Идея приготовления диетической пасты из кабачка для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Из мяса лучше всего подходит курица.

Ингредиенты:

куриное филе – 250 г

кабачок – 300 г

помидор – 150 г

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сметана 15% – 100 г

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

масло для жарки – 1 ч.л.

тертый сыр для подачи

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.

2. Присыпать солью и перцем.

3. Обжарить на растительном масле по 3 минуты с обеих сторон.

4. Кабачок нарезать тонкими полосками, как спагетти, положить к мясу.

5. Добавить нарезанный помидор.

6. Перемешать и тушить с закрытой крышкой 6 минут.

7. Влить сметану, добавить сушеный чеснок, паприку.

8. Всё хорошо перемешать.

9. Жарить еще 5-7 минут.

10. Для подачи присыпать тертым сыром.

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