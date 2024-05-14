Вкусная паста из кабачков вместо калорийных макарон: идеально приготовить на обед
Кабачки используют для приготовления различных закусок и запеканок. Также из такого овоща выходит очень вкусная паста. Блюдо будет гораздо питательнее, чем макароны и, к тому же, сытнее.
Идея приготовления диетической пасты из кабачка для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Из мяса лучше всего подходит курица.
Ингредиенты:
- куриное филе – 250 г
- кабачок – 300 г
- помидор – 150 г
- сметана 15% – 100 г
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
- масло для жарки – 1 ч.л.
- тертый сыр для подачи
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
2. Присыпать солью и перцем.
3. Обжарить на растительном масле по 3 минуты с обеих сторон.
4. Кабачок нарезать тонкими полосками, как спагетти, положить к мясу.
5. Добавить нарезанный помидор.
6. Перемешать и тушить с закрытой крышкой 6 минут.
7. Влить сметану, добавить сушеный чеснок, паприку.
8. Всё хорошо перемешать.
9. Жарить еще 5-7 минут.
10. Для подачи присыпать тертым сыром.
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