Вкусная паста из кабачков вместо калорийных макарон: идеально приготовить на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная паста из кабачков вместо калорийных макарон: идеально приготовить на обед

Кабачки используют для приготовления различных закусок и запеканок. Также из такого овоща выходит очень вкусная паста. Блюдо будет гораздо питательнее, чем макароны и, к тому же, сытнее.

Идея приготовления диетической пасты из кабачка для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Из мяса лучше всего подходит курица.

Вкусная паста из кабачков вместо калорийных макарон: идеально приготовить на обед

Ингредиенты:

  • куриное филе – 250 г
  • кабачок – 300 г
  • помидор – 150 г
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  • сметана 15% – 100 г
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок
  • масло для жарки – 1 ч.л.
  • тертый сыр для подачи

Способ приготовления:

Вкусная паста из кабачков вместо калорийных макарон: идеально приготовить на обед

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.

2. Присыпать солью и перцем.

Вкусная паста из кабачков вместо калорийных макарон: идеально приготовить на обед

3. Обжарить на растительном масле по 3 минуты с обеих сторон.

4. Кабачок нарезать тонкими полосками, как спагетти, положить к мясу.

Вкусная паста из кабачков вместо калорийных макарон: идеально приготовить на обед

5. Добавить нарезанный помидор.

6. Перемешать и тушить с закрытой крышкой 6 минут.

Вкусная паста из кабачков вместо калорийных макарон: идеально приготовить на обед

7. Влить сметану, добавить сушеный чеснок, паприку.

8. Всё хорошо перемешать.

Вкусная паста из кабачков вместо калорийных макарон: идеально приготовить на обед

9. Жарить еще 5-7 минут.

10. Для подачи присыпать тертым сыром.

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