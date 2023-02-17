Вкусная пицца без теста и муки за 15 минут: рассказываем, из чего приготовить основу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Рецепт пиццы

Пицца – очень простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить с разными начинками и на разном тесте и даже без. Идеальной альтернативой тесту для пиццы может быть лаваш. 

Как приготовить вкусную пиццу без теста

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы на основе лаваша, для которой можно использовать любую начинку, и которая готовится всего 15 минут.

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • лаваш – 1 лист 
  • яйца – 2 шт. 
  • твердый сыр 
  • помидоры 
  • колбаса
  • зелень 
  • специи, соль

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте со специями и солью.

Лаваш для пиццы

2. Лаваш положите в форму, сверху вылейте яичную смесь, сверху порезанную колбасу, зелень, натертый сыр, помидоры.

Приготовление пиццы

3. Запекайте пиццу 15 минут при 180 С. 

Пицца на лаваше

Порежьте пиццу когда она будет горячей и можно подавать.

Готовая пицца

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