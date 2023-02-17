Пицца – очень простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить с разными начинками и на разном тесте и даже без. Идеальной альтернативой тесту для пиццы может быть лаваш.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы на основе лаваша, для которой можно использовать любую начинку, и которая готовится всего 15 минут.

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Ингредиенты:

лаваш – 1 лист

яйца – 2 шт.

твердый сыр

помидоры

колбаса

зелень

специи, соль

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте со специями и солью.

2. Лаваш положите в форму, сверху вылейте яичную смесь, сверху порезанную колбасу, зелень, натертый сыр, помидоры.

3. Запекайте пиццу 15 минут при 180 С.

Порежьте пиццу когда она будет горячей и можно подавать.

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