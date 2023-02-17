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Вкусная пицца без теста и муки за 15 минут: рассказываем, из чего приготовить основу
Пицца – очень простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить с разными начинками и на разном тесте и даже без. Идеальной альтернативой тесту для пиццы может быть лаваш.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы на основе лаваша, для которой можно использовать любую начинку, и которая готовится всего 15 минут.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист
- яйца – 2 шт.
- твердый сыр
- помидоры
- колбаса
- зелень
- специи, соль
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте со специями и солью.
2. Лаваш положите в форму, сверху вылейте яичную смесь, сверху порезанную колбасу, зелень, натертый сыр, помидоры.
3. Запекайте пиццу 15 минут при 180 С.
Порежьте пиццу когда она будет горячей и можно подавать.
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