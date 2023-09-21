Сезонная сочная груша – это идеальный вариант начинки для пиццы. В сочетании с орехами и сыром получается очень сытно. Самое главное – приготовить тонкое тесто. Вы сделаете это очень быстро, если будете придерживаться следующей технологии.

Идея приготовления пиццы с грушей и сыром для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Дрожжевое тесто отлично раскатывается и не засушивается в духовке.

Ингредиенты для теста:

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мука – 320-330 г

сахар – 2 ч.л.

соль – 1 ч.л.

вода (теплая) – 200 мл

дрожжи – 25 г

оливковое масло – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

груша (сладкая, спелая, но жесткая)

сыр (голубой)

орехи

итальянские травы

мед

Способ приготовления:

1. В глубокую миску всыпаем сахар и соль, вливаем теплую воду, добавляем дрожжи. Перемешиваем до полного растворения.

2. Добавляем в муку, замешиваем тесто.

3. Далее по одной ложке добавляем оливковое масло и тщательно "вмешиваем" его в тесто.

4. Хорошо вымешиваем, пока тесто не впитает масло.

5. Накрываем и оставляем тесто на час.

6. Делим тесто на 2 части, чуть-чуть раскатываем, а дальше руками (смазываем руки маслом) растягиваем тесто по форме (или на пергаментной бумаге, на которой и будем ее выпекать).

7. Сбрызгиваем оливковым маслом, выкладываем тоненько нарезанные груши, крошим сыр, посыпаем травами и добавляем измельченные орехи.

8. Выпекаем пиццу в духовке при температуре 220 градусов 10-15 минут (ориентируемся на свою духовку).

9. Готовую пиццу поливаем медом.

10. Подаем горячей.

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