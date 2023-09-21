Вкусная пицца с грушей и сыром для обеда: как приготовить идеально тонкое тесто
Сезонная сочная груша – это идеальный вариант начинки для пиццы. В сочетании с орехами и сыром получается очень сытно. Самое главное – приготовить тонкое тесто. Вы сделаете это очень быстро, если будете придерживаться следующей технологии.
Идея приготовления пиццы с грушей и сыром для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Дрожжевое тесто отлично раскатывается и не засушивается в духовке.
Ингредиенты для теста:
- мука – 320-330 г
- сахар – 2 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- вода (теплая) – 200 мл
- дрожжи – 25 г
- оливковое масло – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- груша (сладкая, спелая, но жесткая)
- сыр (голубой)
- орехи
- итальянские травы
- мед
Способ приготовления:
1. В глубокую миску всыпаем сахар и соль, вливаем теплую воду, добавляем дрожжи. Перемешиваем до полного растворения.
2. Добавляем в муку, замешиваем тесто.
3. Далее по одной ложке добавляем оливковое масло и тщательно "вмешиваем" его в тесто.
4. Хорошо вымешиваем, пока тесто не впитает масло.
5. Накрываем и оставляем тесто на час.
6. Делим тесто на 2 части, чуть-чуть раскатываем, а дальше руками (смазываем руки маслом) растягиваем тесто по форме (или на пергаментной бумаге, на которой и будем ее выпекать).
7. Сбрызгиваем оливковым маслом, выкладываем тоненько нарезанные груши, крошим сыр, посыпаем травами и добавляем измельченные орехи.
8. Выпекаем пиццу в духовке при температуре 220 градусов 10-15 минут (ориентируемся на свою духовку).
9. Готовую пиццу поливаем медом.
10. Подаем горячей.
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