Шакшука – это блюдо, которое отлично подойдет для завтрака, обеда и даже ужина. Готовить ее невероятно легко и относительно быстро.

Недавно в Instagram фудблогер lizaglinskaya опубликовала рецепт невероятной шакшуки. Следуя ему на столе, в считанные минуты может появиться настоящий гастрономический шедевр.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Масло

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зубчика

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Болгарский перец – 1 шт

Помидоры небольшого размера – 3 шт.

Соль

Кинза и петрушка

Способ приготовления

1. На сковороде с маслом обжарить измельченный лук и чеснок.

2. Когда на лук начнет поджариваться, добавить мелко нарезанный перец и жарить еще несколько минут.

3. Помидоры залить крутым кипятком на 20-30 секунд, после чего сразу поместить в холодную воду. Снять кожуру и избавиться от семян.

4. Мелко нарезанные помидоры добавить в сковороду и продолжить обжаривать овощи в течение 2-3 минут.

5. Сделать в массе небольшие углубления и выложить яйца.

6. Посолить и жарить в течение 4-5 минут, пока белки не побелеют, а желток не останется жидким.

7. Шакшуку следует подавать с подсушенным хлебом.

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