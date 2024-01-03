Вкусная шакшука: универсальное блюдо на все случаи жизни

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вкусная шакшука: универсальное блюдо на все случаи жизни

Шакшука – это блюдо, которое отлично подойдет для завтрака, обеда и даже ужина. Готовить ее невероятно легко и относительно быстро.

Недавно в Instagram фудблогер lizaglinskaya опубликовала рецепт невероятной шакшуки. Следуя ему на столе, в считанные минуты может появиться настоящий гастрономический шедевр.

Вкусная шакшука: универсальное блюдо на все случаи жизни

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт
  • Масло
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 2 зубчика
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  • Болгарский перец – 1 шт
  • Помидоры небольшого размера – 3 шт.
  • Соль
  • Кинза и петрушка

Способ приготовления

1. На сковороде с маслом обжарить измельченный лук и чеснок.

2. Когда на лук начнет поджариваться, добавить мелко нарезанный перец и жарить еще несколько минут.

3. Помидоры залить крутым кипятком на 20-30 секунд, после чего сразу поместить в холодную воду. Снять кожуру и избавиться от семян.

4. Мелко нарезанные помидоры добавить в сковороду и продолжить обжаривать овощи в течение 2-3 минут.

Вкусная шакшука: универсальное блюдо на все случаи жизни

5. Сделать в массе небольшие углубления и выложить яйца.

6. Посолить и жарить в течение 4-5 минут, пока белки не побелеют, а желток не останется жидким.

Вкусная шакшука: универсальное блюдо на все случаи жизни

7. Шакшуку следует подавать с подсушенным хлебом.

Вкусная шакшука: универсальное блюдо на все случаи жизни

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