Вкусная шакшука: универсальное блюдо на все случаи жизни
Шакшука – это блюдо, которое отлично подойдет для завтрака, обеда и даже ужина. Готовить ее невероятно легко и относительно быстро.
Недавно в Instagram фудблогер lizaglinskaya опубликовала рецепт невероятной шакшуки. Следуя ему на столе, в считанные минуты может появиться настоящий гастрономический шедевр.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Масло
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 2 зубчика
- Болгарский перец – 1 шт
- Помидоры небольшого размера – 3 шт.
- Соль
- Кинза и петрушка
Способ приготовления
1. На сковороде с маслом обжарить измельченный лук и чеснок.
2. Когда на лук начнет поджариваться, добавить мелко нарезанный перец и жарить еще несколько минут.
3. Помидоры залить крутым кипятком на 20-30 секунд, после чего сразу поместить в холодную воду. Снять кожуру и избавиться от семян.
4. Мелко нарезанные помидоры добавить в сковороду и продолжить обжаривать овощи в течение 2-3 минут.
5. Сделать в массе небольшие углубления и выложить яйца.
6. Посолить и жарить в течение 4-5 минут, пока белки не побелеют, а желток не останется жидким.
7. Шакшуку следует подавать с подсушенным хлебом.
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