Вкусная шарлотка с хурмой по рецепту Григория Германа

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Григорий Герман поделился рецептом вкусной шарлотки

Хурма – очень полезный и вкусный осенний и зимний фрукт, в котором много витаминов, особенно А, С и В, микроэлементов – йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний. Ее лучше всего есть в свежем виде, так фрукт будет наиболее болезным. Но очень часто ее используют при приготовлении вкусных напитков, пирогов.

Телеведущий Григорий Герман поделился в Instagram рецептом вкусной шарлотки с хурмой, которая получится очень ароматной и вкусной.

Рецепт пирога

"Если хурма терпкая – подморозьте ее. На часик в холодильник, потом часик разморозить – все, никакой вязкости, ничего лишнего, идеальный вкус хурмы", – советует телеведущий.

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Хурма для пирога

Ингредиенты:

Ингредиенты для пирога

  • Яйца – 4 шт.

  • Сахар – 180 г

  • Ванильный сахар – 1 щепотка

  • Мука пшеничная – 160 г

  • Разрыхлитель –1 ч. л.

  • Хурма – 2 шт.

  • Корица молотая – 1 щепотка

  • Панировочные сухари – 50 гр.

  • Сахарная пудра – 1 ст. л

Способ приготовления:

1. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар с ванилином, хорошо взбиваем блендером.

2. Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем молотую корицу.

3. Хурму нарезать ломтиками.

Порежьте хурму для пирога

4. Смешиваем жидкие ингредиенты с сухими и перемешиваем.

5 Застилаем дно формы со съемными бортиками, круглой такой, пергаментом. Бортики смазываем сливочным маслом и присыпаем панировочными сухарями.

5. Заливаем тесто в форму, хурму закладываем в тесто и отправляем в духовку на 40-50 минут при 180 С.

Шарлотка с хурмой

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