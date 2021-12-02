Вкусная шарлотка с хурмой по рецепту Григория Германа
Хурма – очень полезный и вкусный осенний и зимний фрукт, в котором много витаминов, особенно А, С и В, микроэлементов – йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний. Ее лучше всего есть в свежем виде, так фрукт будет наиболее болезным. Но очень часто ее используют при приготовлении вкусных напитков, пирогов.
Телеведущий Григорий Герман поделился в Instagram рецептом вкусной шарлотки с хурмой, которая получится очень ароматной и вкусной.
"Если хурма терпкая – подморозьте ее. На часик в холодильник, потом часик разморозить – все, никакой вязкости, ничего лишнего, идеальный вкус хурмы", – советует телеведущий.
Ингредиенты:
Яйца – 4 шт.
Сахар – 180 г
Ванильный сахар – 1 щепотка
Мука пшеничная – 160 г
Разрыхлитель –1 ч. л.
Хурма – 2 шт.
Корица молотая – 1 щепотка
Панировочные сухари – 50 гр.
Сахарная пудра – 1 ст. л
Способ приготовления:
1. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар с ванилином, хорошо взбиваем блендером.
2. Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем молотую корицу.
3. Хурму нарезать ломтиками.
4. Смешиваем жидкие ингредиенты с сухими и перемешиваем.
5 Застилаем дно формы со съемными бортиками, круглой такой, пергаментом. Бортики смазываем сливочным маслом и присыпаем панировочными сухарями.
5. Заливаем тесто в форму, хурму закладываем в тесто и отправляем в духовку на 40-50 минут при 180 С.
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