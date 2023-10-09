Вкусная скумбрия с овощами на обед: как приготовить
Чтобы обед получился сбалансированным и питательным – следует приготовить рыбу. Лучше выбрать скумбрию. В ней немного костей и очень мягкое мясо. Получится очень полезно, если добавить овощи и поместить это все в духовку.
Идея приготовления скумбрии с овощами на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Запекается блюдо максимум 25 минут.
Ингредиенты:
- филе скумбрии
- картофель
- лук
- томаты черри
- лимон
- масло
- соль
- специи для картофеля и рыбы
Способ приготовления:
1. Предварительно отвариваем картофель до готовности и выкладываем на дно формы.
2. Поливаем маслом, солим и добавляем специи.
3. К картофелю добавляем лук и томаты.
4. На филе скумбрии делаем разрезы, солим и добавляем специи.
5. Выкладываем рыбку на овощи, обязательно поливаем соком лимона и растительным маслом.
6. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
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