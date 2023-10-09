Чтобы обед получился сбалансированным и питательным – следует приготовить рыбу. Лучше выбрать скумбрию. В ней немного костей и очень мягкое мясо. Получится очень полезно, если добавить овощи и поместить это все в духовку.

Идея приготовления скумбрии с овощами на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Запекается блюдо максимум 25 минут.

Ингредиенты:

филе скумбрии

картофель

лук

томаты черри

лимон

масло

соль

специи для картофеля и рыбы

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Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем картофель до готовности и выкладываем на дно формы.

2. Поливаем маслом, солим и добавляем специи.

3. К картофелю добавляем лук и томаты.

4. На филе скумбрии делаем разрезы, солим и добавляем специи.

5. Выкладываем рыбку на овощи, обязательно поливаем соком лимона и растительным маслом.

6. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

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