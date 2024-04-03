Вкусная творожная паска "3 шоколада": вкус блюда удивит

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Творожная  паска

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и удачную паску, выбирайте для этого не тесто, а творог. Для того, чтобы она имела оригинальный вкус, добавьте в творожную основу шоколад.

Вкусная творожная паска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски "3 шоколада", которая очень быстро готовится.

Рецепт творожной паски
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Ингредиенты:

  • 500 г сыра кисломолочного
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 100 г сметаны
  • 100 г сахарной пудры
  • ваниль
  • по 60 г белого, молочного и черного шоколада
  • + шоколад для декора

Способ приготовления:

1. Сыр, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль соедините и хорошо взбейте блендером. Разделите смесь на 3 равные части.

Творожная основа

2. В удобную тарелку поставьте форму, застилаем марлей. 

Сырная основа с шоколадом

3. К каждой из частей сырной массы добавьте растопленный шоколад, перемешайте и поочередно выложите в форму. Заверните марлю, сверху положите груз и поставьте на ночь в холодильник.

Приготовление паски

4. Марлю разверните и осторожно переверните форму с паской на тарелку. Снимите марлю, украсьте. 

Готовая паска из творога

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