Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и удачную паску, выбирайте для этого не тесто, а творог. Для того, чтобы она имела оригинальный вкус, добавьте в творожную основу шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски "3 шоколада", которая очень быстро готовится.

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Ингредиенты:

500 г сыра кисломолочного

100 г мягкого сливочного масла

100 г сметаны

100 г сахарной пудры

ваниль

по 60 г белого, молочного и черного шоколада

+ шоколад для декора

Способ приготовления:

1. Сыр, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль соедините и хорошо взбейте блендером. Разделите смесь на 3 равные части.

2. В удобную тарелку поставьте форму, застилаем марлей.

3. К каждой из частей сырной массы добавьте растопленный шоколад, перемешайте и поочередно выложите в форму. Заверните марлю, сверху положите груз и поставьте на ночь в холодильник.

4. Марлю разверните и осторожно переверните форму с паской на тарелку. Снимите марлю, украсьте.

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