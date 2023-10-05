Именно в осенний период тыква очень свежая и сочная. Поэтому его следует использовать для приготовления вкусной и очень полезной каши. А для того, чтобы сэкономить время, можно воспользоваться мультиваркой.

Идея приготовления тыквенной каши в мультиварке опубликована на странице фудблогера с ником zefirok_recipes в Instagram. Из круп, для такого блюда лучше всего подходит пшено.

Ингредиенты:

200 г пшена

250 мл воды

500 мл молока

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500 г тыквы

2 ст. л. сахара

25 г. масла

клюква, курага, изюм, по вкусу

щепотка соли

корица

Способ приготовления:

1. Крупу залить крутым кипятком минут на 5, а затем промыть холодной водой до прозрачности. Это необходимо для того, чтобы избежать горечи в готовом блюде.

2. Тыкву очистить от кожуры.

3. Убрать семена и нарезать кубиком.

4. Сложить в чашу мультиварки (предварительно смазав ее маслом).

5. Теперь в чашу мультиварки к тыкве добавить промытое пшено.

6. Залить в чашу воду и молоко, добавить сахар и щепотку соли.

7. Выбрать программу, на которой варите молочные каши и готовить 20 минут.

8. К готовой каше добавить промытые сухофрукты, корицу, сливочное масло по вкусу.

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