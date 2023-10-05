Вкусная тыквенная каша с пшеном в мультиварке: самый простой способ приготовления
Именно в осенний период тыква очень свежая и сочная. Поэтому его следует использовать для приготовления вкусной и очень полезной каши. А для того, чтобы сэкономить время, можно воспользоваться мультиваркой.
Идея приготовления тыквенной каши в мультиварке опубликована на странице фудблогера с ником zefirok_recipes в Instagram. Из круп, для такого блюда лучше всего подходит пшено.
Ингредиенты:
- 200 г пшена
- 250 мл воды
- 500 мл молока
- 500 г тыквы
- 2 ст. л. сахара
- 25 г. масла
- клюква, курага, изюм, по вкусу
- щепотка соли
- корица
Способ приготовления:
1. Крупу залить крутым кипятком минут на 5, а затем промыть холодной водой до прозрачности. Это необходимо для того, чтобы избежать горечи в готовом блюде.
2. Тыкву очистить от кожуры.
3. Убрать семена и нарезать кубиком.
4. Сложить в чашу мультиварки (предварительно смазав ее маслом).
5. Теперь в чашу мультиварки к тыкве добавить промытое пшено.
6. Залить в чашу воду и молоко, добавить сахар и щепотку соли.
7. Выбрать программу, на которой варите молочные каши и готовить 20 минут.
8. К готовой каше добавить промытые сухофрукты, корицу, сливочное масло по вкусу.
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