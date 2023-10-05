Вкусная тыквенная каша с пшеном в мультиварке: самый простой способ приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная тыквенная каша с пшеном в мультиварке: самый простой способ приготовления

Именно в осенний период тыква очень свежая и сочная. Поэтому его следует использовать для приготовления вкусной и очень полезной каши. А для того, чтобы сэкономить время, можно воспользоваться мультиваркой.

Идея приготовления тыквенной каши в мультиварке опубликована на странице фудблогера с ником zefirok_recipes в Instagram. Из круп, для такого блюда лучше всего подходит пшено.

Вкусная тыквенная каша с пшеном в мультиварке: самый простой способ приготовления

Ингредиенты:

  • 200 г пшена
  • 250 мл воды
  • 500 мл молока
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  • 500 г тыквы
  • 2 ст. л. сахара
  • 25 г. масла
  • клюква, курага, изюм, по вкусу
  • щепотка соли
  • корица

Способ приготовления:

Вкусная тыквенная каша с пшеном в мультиварке: самый простой способ приготовления

1. Крупу залить крутым кипятком минут на 5, а затем промыть холодной водой до прозрачности. Это необходимо для того, чтобы избежать горечи в готовом блюде.

2. Тыкву очистить от кожуры.

3. Убрать семена и нарезать кубиком.

Вкусная тыквенная каша с пшеном в мультиварке: самый простой способ приготовления

4. Сложить в чашу мультиварки (предварительно смазав ее маслом).

5. Теперь в чашу мультиварки к тыкве добавить промытое пшено.

Вкусная тыквенная каша с пшеном в мультиварке: самый простой способ приготовления

6. Залить в чашу воду и молоко, добавить сахар и щепотку соли.

7. Выбрать программу, на которой варите молочные каши и готовить 20 минут.

Вкусная тыквенная каша с пшеном в мультиварке: самый простой способ приготовления

8. К готовой каше добавить промытые сухофрукты, корицу, сливочное масло по вкусу.

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