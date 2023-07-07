Баклажаны – это отличная основа для вкусной закуски. Готовится она в духовке, поэтому все компоненты остаются полезными. Начинка придает баклажанам сочность и сытость.

Идея приготовления быстрой и сочной закуски из баклажанов опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Вам понадобится всего 25 минут.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 шт

соль, масло

Ингредиенты для начинки:

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помидоры – 1 шт.

лук – 0,5 шт.

сыр твердый – 50 г

зелень укропа

яйца – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

соль, перец, паприка, сушеная зелень

Способ приготовления:

1. Баклажаны порезать колечками.

2. Посолить и выложить на пергамент смазанный растительным маслом.

3. Сбрызнуть сверху маслом.

4. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

5. Для начинки смешать порезанные кубиком помидоры и лук, зелень укропа, сыр, яйцо, сметану, горчицу и специи.

6. Выложить начинку на жареные баклажаны и еще на 10 минут в духовку.

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