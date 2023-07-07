Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

Баклажаны – это отличная основа для вкусной закуски. Готовится она в духовке, поэтому все компоненты остаются полезными. Начинка придает баклажанам сочность и сытость.

Идея приготовления быстрой и сочной закуски из баклажанов опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Вам понадобится всего 25 минут.

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 шт
  • соль, масло

Ингредиенты для начинки:

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Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке
  • помидоры – 1 шт.
  • лук – 0,5 шт.
  • сыр твердый – 50 г
  • зелень укропа
  • яйца – 1 шт.
  • сметана – 1 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • соль, перец, паприка, сушеная зелень

Способ приготовления:

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

1. Баклажаны порезать колечками.

2. Посолить и выложить на пергамент смазанный растительным маслом.

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

3. Сбрызнуть сверху маслом.

4. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

5. Для начинки смешать порезанные кубиком помидоры и лук, зелень укропа, сыр, яйцо, сметану, горчицу и специи.

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

6. Выложить начинку на жареные баклажаны и еще на 10 минут в духовку.

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