Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке
Баклажаны – это отличная основа для вкусной закуски. Готовится она в духовке, поэтому все компоненты остаются полезными. Начинка придает баклажанам сочность и сытость.
Идея приготовления быстрой и сочной закуски из баклажанов опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Вам понадобится всего 25 минут.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 шт
- соль, масло
Ингредиенты для начинки:
- помидоры – 1 шт.
- лук – 0,5 шт.
- сыр твердый – 50 г
- зелень укропа
- яйца – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- соль, перец, паприка, сушеная зелень
Способ приготовления:
1. Баклажаны порезать колечками.
2. Посолить и выложить на пергамент смазанный растительным маслом.
3. Сбрызнуть сверху маслом.
4. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.
5. Для начинки смешать порезанные кубиком помидоры и лук, зелень укропа, сыр, яйцо, сметану, горчицу и специи.
6. Выложить начинку на жареные баклажаны и еще на 10 минут в духовку.
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