Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке
Баклажаны вкусно не только консервировать на зиму, но и готовить из них очень быстрые закуски. Овощи останутся полезными, если запечь их в духовке. Сверху можно положить сыр и помидоры для сочности.
Идея приготовления быстрой закуски из баклажанов в духовке опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk ) в Instagram. Такое блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты:
- баклажаны
- соль, перец
- оливковое масло
- итальянские травы
- 1 помидор
- 1 зубчик чеснока
- базилик
- соль
- орегано
- оливковое масло
- моцарелла
- помидоры черри
- пармезан
- базилик
- перепелиные яйца
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезаем широкими кружочками.
2. Делаем надрезы.
3. Добавляем соль, травы, растительное масло.
4. Запекаем 30 минут при температуре 180 градусов.
5. В это время делаем томатный соус: в блендер помещаем все ингредиенты.
6. Провариваем на слабом огне.
7. В соусе не должно остаться много влаги.
8. Достаем баклажаны.
9. Смазываем приготовленным соусом.
10. Сверху кладем моцареллу, помидоры черри, яйца, пармезан.
11. Ставим в духовку еще на 10 минут.
12. Украшаем базиликом.
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