Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
696
Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

Баклажаны вкусно не только консервировать на зиму, но и готовить из них очень быстрые закуски. Овощи останутся полезными, если запечь их в духовке. Сверху можно положить сыр и помидоры для сочности.

Идея приготовления быстрой закуски из баклажанов в духовке опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk ) в Instagram. Такое блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

Ингредиенты:

  • баклажаны
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  • соль, перец
  • оливковое масло
  • итальянские травы
  • 1 помидор
  • 1 зубчик чеснока
  • базилик
  • соль
  • орегано
  • оливковое масло
  • моцарелла
  • помидоры черри
  • пармезан
  • базилик
  • перепелиные яйца

Способ приготовления:

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

1. Баклажаны нарезаем широкими кружочками.

2. Делаем надрезы.

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

3. Добавляем соль, травы, растительное масло.

4. Запекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

5. В это время делаем томатный соус: в блендер помещаем все ингредиенты.

6. Провариваем на слабом огне.

7. В соусе не должно остаться много влаги.

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

8. Достаем баклажаны.

9. Смазываем приготовленным соусом.

10. Сверху кладем моцареллу, помидоры черри, яйца, пармезан.

Вкусная закуска из баклажанов на скорую руку: готовится в духовке

11. Ставим в духовку еще на 10 минут.

12. Украшаем базиликом.

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