Вкусная закуска из сельди и свеклы: делимся простым рецептом блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,7 т.
Рецепт закуски

Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусную "Шубу", а также намазки и закуски.

Салат ''Шуба'' с сельдью и свеклой

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из сельди и свеклы, которая заменит любой салат из свеклы.

Рецепт закуски из сельди и свеклы
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Ингредиенты:

  • хлеб
  • сельдь
  • свекла
  • чеснок
  • лук
  • майонез
  • горчица в зернах
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Хлеб поджарьте на сковороде до легкой корочки.

Хлеб для закуски

2. Свеклу вареную или печеную натрите, добавьте чеснок, посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез, перемешайте и выложить на ломтики хлеба.

Вареная свекла

3. Лук порежьте кольцами, выложите на свеклу и сверху кусочек сельди. Сверху можно добавить горчицу в зернах.

По желанию можно украсить зеленью!

Готовая закуска

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