Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусную "Шубу", а также намазки и закуски.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из сельди и свеклы, которая заменит любой салат из свеклы.

Видео дня

Ингредиенты:

хлеб

сельдь

свекла

чеснок

лук

майонез

горчица в зернах

соль, перец

Способ приготовления:

1. Хлеб поджарьте на сковороде до легкой корочки.

2. Свеклу вареную или печеную натрите, добавьте чеснок, посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез, перемешайте и выложить на ломтики хлеба.

3. Лук порежьте кольцами, выложите на свеклу и сверху кусочек сельди. Сверху можно добавить горчицу в зернах.

По желанию можно украсить зеленью!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: