Видео дня
Вкусная закуска из сельди и свеклы: делимся простым рецептом блюда
Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусную "Шубу", а также намазки и закуски.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из сельди и свеклы, которая заменит любой салат из свеклы.
Ингредиенты:
- хлеб
- сельдь
- свекла
- чеснок
- лук
- майонез
- горчица в зернах
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Хлеб поджарьте на сковороде до легкой корочки.
2. Свеклу вареную или печеную натрите, добавьте чеснок, посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез, перемешайте и выложить на ломтики хлеба.
3. Лук порежьте кольцами, выложите на свеклу и сверху кусочек сельди. Сверху можно добавить горчицу в зернах.
По желанию можно украсить зеленью!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: