Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить
Цветная капуста – это очень питательный продукт, который имеет множество разнообразных микроэлементов. Поэтому ни в коем случае не нужно портить пользу жаркой на растительном масле. Лучшим вариантом будет сделать запеканку.
Идея приготовления сытной и полезной запеканки из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сверху добавьте много сыра.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 600 г
- ветчина – 150 г
- сыр – 200 г
- средний лук – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- молоко – 300 мл.
- чеснок – 2 зубчика
- петрушка
- соль и перец – по вкусу
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. Духовку разогреть до 190 градусов.
2. Лук ветчину порезать мелким кубиком и обжарить 4-5 минут на растительном масле.
3. Цветную капусту разрезать на соцветия и варить в подсоленной воде 3-4 минуты.
4. После этого вытащить капусту из воды в форму для запекания.
5. К ней добавить зажарку из лука и ветчины и мелко нарезанную петрушку.
6. Для заливки в миску влить молоко.
7. Добавить яйца, выжатые через пресс чеснок, соль и перец.
8. Перемешать и залить в форму в капусту.
9. Посыпать сверху запеканку сыром и поставить в духовку запекаться на 25-30 минут.
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