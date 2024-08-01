Цветная капуста – это очень питательный продукт, который имеет множество разнообразных микроэлементов. Поэтому ни в коем случае не нужно портить пользу жаркой на растительном масле. Лучшим вариантом будет сделать запеканку.

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Идея приготовления сытной и полезной запеканки из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сверху добавьте много сыра.

Ингредиенты:

цветная капуста – 600 г

ветчина – 150 г

сыр – 200 г

средний лук – 1 шт.

яйца – 4 шт.

молоко – 300 мл.

чеснок – 2 зубчика

петрушка

соль и перец – по вкусу

масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Духовку разогреть до 190 градусов.

2. Лук ветчину порезать мелким кубиком и обжарить 4-5 минут на растительном масле.

3. Цветную капусту разрезать на соцветия и варить в подсоленной воде 3-4 минуты.

4. После этого вытащить капусту из воды в форму для запекания.

5. К ней добавить зажарку из лука и ветчины и мелко нарезанную петрушку.

6. Для заливки в миску влить молоко.

7. Добавить яйца, выжатые через пресс чеснок, соль и перец.

8. Перемешать и залить в форму в капусту.

9. Посыпать сверху запеканку сыром и поставить в духовку запекаться на 25-30 минут.

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