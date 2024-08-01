Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить

Цветная капуста – это очень питательный продукт, который имеет множество разнообразных микроэлементов. Поэтому ни в коем случае не нужно портить пользу жаркой на растительном масле. Лучшим вариантом будет сделать запеканку.

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Идея приготовления сытной и полезной запеканки из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сверху добавьте много сыра.

Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 600 г
  • ветчина – 150 г
  • сыр – 200 г
  • средний лук – 1 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 300 мл.
  • чеснок – 2 зубчика
  • петрушка
  • соль и перец – по вкусу
  • масло для обжаривания

Способ приготовления:

Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить

1. Духовку разогреть до 190 градусов.

2. Лук ветчину порезать мелким кубиком и обжарить 4-5 минут на растительном масле.

Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить

3. Цветную капусту разрезать на соцветия и варить в подсоленной воде 3-4 минуты.

4. После этого вытащить капусту из воды в форму для запекания.

Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить

5. К ней добавить зажарку из лука и ветчины и мелко нарезанную петрушку.

6. Для заливки в миску влить молоко.

Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить

7. Добавить яйца, выжатые через пресс чеснок, соль и перец.

Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить

8. Перемешать и залить в форму в капусту.

Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить

9. Посыпать сверху запеканку сыром и поставить в духовку запекаться на 25-30 минут.

Вкусная запеканка из цветной капусты для сытного обеда: как приготовить

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