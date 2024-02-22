Вкуснее бульона и борща: из чего приготовить финский суп для обеда
Обед должен быть сытным и достаточно питательным. Поэтому финский суп идеально подходит на этот случай. Его основной ингредиент – это красная рыба. Этот продукт содержит много веществ, необходимых организму.
Идея приготовления питательного финского супа на обед опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Блюдо имеет приятный сливочный вкус.
Ингредиенты:
- 4 средних картофеля
- 200 г лосося
- 1 пачка овощной заправки
- 200 мл сливок 10%
- 50 г крем-сыра
- укроп
Способ приготовления:
1. Нарезанный картофель добавить в кипящую подсоленную воду.
2. Варить почти до готовности около 10 мин.
3. Добавить нарезанный лосось, овощную заправку и варить в среднем 5 минут.
4. Добавить сливки, довести до кипения и выключить огонь.
5. Добавить крем-сыр, укроп и снова перемешать.
6. Дать настояться под крышкой 15 минут.
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