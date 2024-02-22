Обед должен быть сытным и достаточно питательным. Поэтому финский суп идеально подходит на этот случай. Его основной ингредиент – это красная рыба. Этот продукт содержит много веществ, необходимых организму.

Идея приготовления питательного финского супа на обед опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Блюдо имеет приятный сливочный вкус.

Ингредиенты:

4 средних картофеля

200 г лосося

1 пачка овощной заправки

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200 мл сливок 10%

50 г крем-сыра

укроп

Способ приготовления:

1. Нарезанный картофель добавить в кипящую подсоленную воду.

2. Варить почти до готовности около 10 мин.

3. Добавить нарезанный лосось, овощную заправку и варить в среднем 5 минут.

4. Добавить сливки, довести до кипения и выключить огонь.

5. Добавить крем-сыр, укроп и снова перемешать.

6. Дать настояться под крышкой 15 минут.

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