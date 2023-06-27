Хрустящие гренки – это удачное дополнение к салатам, овощам, первым блюдам, на завтрак или перекус. Их можно приготовить со специями, сыром, зеленью и чесноком. Следует отметить, что делать гренки лучше в духовке, чтобы они были менее калорийны.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом гренок с сыром, зеленью и чесноком, которые вы легко приготовите за 15 минут.

Ингредиенты на 8-10 гренок:

творог – 250 г

яйца – 2 шт

сыр твердый – 120 г

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зелень

чеснок – 2-3 зубчика

соль

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить некоторые ингредиенты: натереть сыр на терке, зелень измельчить.

2. Смешать в миске творог и твердый сыр, яйца и зелень. По желанию натереть на терке чеснок. Все перемешать.

3. Полученной массой смазать хлеб. Выложить будущие гренки на противень, застеленный пергаментом.

4. Запекать гренки 15 минут при температуре 190 градусов. Готово!

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