Вкуснее бутербродов: гренки с сыром и зеленью на перекус за 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее бутербродов: гренки с сыром и зеленью на перекус за 15 минут

Хрустящие гренки – это удачное дополнение к салатам, овощам, первым блюдам, на завтрак или перекус. Их можно приготовить со специями, сыром, зеленью и чесноком. Следует отметить, что делать гренки лучше в духовке, чтобы они были менее калорийны.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом гренок с сыром, зеленью и чесноком, которые вы легко приготовите за 15 минут.

Рецепт гренок с сыром, зеленью и чесноком

Ингредиенты на 8-10 гренок:

  • творог – 250 г
  • яйца – 2 шт
  • сыр твердый – 120 г
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  • зелень
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить некоторые ингредиенты: натереть сыр на терке, зелень измельчить.

Домашние гренки в духовке

2. Смешать в миске творог и твердый сыр, яйца и зелень. По желанию натереть на терке чеснок. Все перемешать.

Зелень и сыр для гренок

3. Полученной массой смазать хлеб. Выложить будущие гренки на противень, застеленный пергаментом.

Гренки с сыром и зеленью

4. Запекать гренки 15 минут при температуре 190 градусов. Готово!

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