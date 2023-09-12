Вкуснее бутербродов: как приготовить брускеты с инжиром на перекус за 10 минут
Брускеты – это традиционная итальянская закуска. Ее главное отличие от классических бутербродов состоит в том, что ломтики хлеба предварительно подсушивают на сковороде. Начинка для брускет может быть разной: начиная от сыра, овощей и заканчивая фруктами.
Фудблогер Евгения Карпюк (evgeniyakarpiuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом брускет с инжиром и печенью трески.
Ингредиенты:
- инжир – 1-2 шт
- печень трески
- базилик
- хлеб
- крем-сыр
Способ приготовления:
1. Для начала нужно промыть и порезать инжир кубиками.
2. Из консервированной печени трески нужно слить лишнее масло и добавить к инжиру. Перемешать.
3. К общей массе порвать листики базилика.
4. Хлеб порезать ломтиками и подсушить на сковороде.
5. Подсушенный хлеб смазать кремом-сыром и выложить начинку. Приятного аппетита!
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