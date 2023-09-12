Вкуснее бутербродов: как приготовить брускеты с инжиром на перекус за 10 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Вкуснее бутербродов: как приготовить брускеты с инжиром на перекус за 10 минут

Брускеты – это традиционная итальянская закуска. Ее главное отличие от классических бутербродов состоит в том, что ломтики хлеба предварительно подсушивают на сковороде. Начинка для брускет может быть разной: начиная от сыра, овощей и заканчивая фруктами.

Фудблогер Евгения Карпюк (evgeniyakarpiuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом брускет с инжиром и печенью трески.

Брускеты с начинкой

Ингредиенты:

  • инжир – 1-2 шт
  • печень трески
  • базилик
  • хлеб
  • крем-сыр

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть и порезать инжир кубиками.

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2. Из консервированной печени трески нужно слить лишнее масло и добавить к инжиру. Перемешать.

3. К общей массе порвать листики базилика.

Как приготовить вкусные брускеты

4. Хлеб порезать ломтиками и подсушить на сковороде.

5. Подсушенный хлеб смазать кремом-сыром и выложить начинку. Приятного аппетита!

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