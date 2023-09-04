Из помидоров на зиму можно готовить не только сок, аджику и салаты, но и вкусный, пикантный соус сацебели. Для более яркого вкуса добавьте обязательно зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом идеального соуса к мясу – сацебели, который готовится из помидоров, чеснока, со специями и зеленью.

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Ингредиенты:

помидоры – 1,5 кг

зелень – пучок

острый перец – 1 шт.

чеснок – 1 головка

кориандр молотый – 1 ч. л.

хмели-сунели –1/2 ч. л.

соль, сахар – по вкусу

уксус 9% – 2-3 ч. л.

крахмал

Способ приготовления:

1. Овощи помойте, пропустите через мясорубку.

2. Переложите полученную массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар и доведите до кипения.

3. После добавьте измельченную зелень, перемешайте.

4. Далее всыпьте специи, перемешайте и варите еще 5-10 минут.

5. Крахмал разведите в воде, добавьте в соус и варите около 5 минут.

6. Готовый соус разложите по банкам, законсервируйте.

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