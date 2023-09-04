Вкуснее, чем аджика: домашний соус сацебели на зиму к мясным блюдам

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
636
Соус сацебели

Из помидоров на зиму можно готовить не только сок, аджику и салаты, но и вкусный, пикантный соус сацебели. Для более яркого вкуса добавьте обязательно зелень. 

Домашний соус сацебели на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом идеального соуса к мясу – сацебели, который готовится из помидоров, чеснока, со специями и зеленью. 

Как приготовить вкусный соус сацебели на зиму
Видео дня

Ингредиенты:

  • помидоры – 1,5 кг
  • зелень – пучок 
  • острый перец – 1 шт. 
  • чеснок – 1 головка
  • кориандр молотый – 1 ч. л. 
  • хмели-сунели –1/2 ч. л.
  • соль, сахар – по вкусу
  • уксус 9% – 2-3 ч. л.
  • крахмал 

Способ приготовления:

1. Овощи помойте, пропустите через мясорубку. 

Овощная смесь для соуса

2. Переложите полученную массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар и доведите до кипения. 

Сколько варить соус

3. После добавьте измельченную зелень, перемешайте. 

Соус сацебели с зеленью на зиму

4. Далее всыпьте специи, перемешайте и варите еще 5-10 минут. 

Специи для соуса

5. Крахмал разведите в воде, добавьте в соус и варите около 5 минут.

Приготовление соуса

6. Готовый соус разложите по банкам, законсервируйте. 

Готовый соус

Также на OBOZREVATE сообщалось, как приготовить вкусные помидоры на зиму без стерилизации. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты