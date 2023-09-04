Вкуснее, чем аджика: домашний соус сацебели на зиму к мясным блюдам
Из помидоров на зиму можно готовить не только сок, аджику и салаты, но и вкусный, пикантный соус сацебели. Для более яркого вкуса добавьте обязательно зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом идеального соуса к мясу – сацебели, который готовится из помидоров, чеснока, со специями и зеленью.
Ингредиенты:
- помидоры – 1,5 кг
- зелень – пучок
- острый перец – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- кориандр молотый – 1 ч. л.
- хмели-сунели –1/2 ч. л.
- соль, сахар – по вкусу
- уксус 9% – 2-3 ч. л.
- крахмал
Способ приготовления:
1. Овощи помойте, пропустите через мясорубку.
2. Переложите полученную массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар и доведите до кипения.
3. После добавьте измельченную зелень, перемешайте.
4. Далее всыпьте специи, перемешайте и варите еще 5-10 минут.
5. Крахмал разведите в воде, добавьте в соус и варите около 5 минут.
6. Готовый соус разложите по банкам, законсервируйте.
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