Вкуснее, чем бабагануш: запеченные баклажаны с томатным соусом и сыром для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем бабагануш: запеченные баклажаны с томатным соусом и сыром для ужина

Баклажаны – универсальный овощ, который может быть основой при приготовлении икры, рагу, а еще их можно тушить, запекать и консервировать.

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Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов, с томатным соусом и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • баклажан
  • перетертые томаты
  • страчателла
  • кинза
  • оливковое масло
  • соль, перец
  • сахар
  • бальзамический/яблоневый уксус
  • орегано
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Баклажан разрежьте пополам, сделайте сеточку, посолите, поперчите, полейте маслом и запекайте 30-40 минут при 200 С.

Запеченные баклажаны

2. Соус: на масле пожарьте пару целых зубчиков чеснока. Добавьте помидоры, воду если нужно, специи и тушите, пока не выпарится излишняя влага. Когда испарилась, перепроверяем на вкус. Если хочется что-нибудь добавить, добавляйте. Соус должен быть вкусным сам по себе.

Соус для блюда

3. Дайте баклажанам остыть, выложите его на соус. Сверху страчателлу, кинзу, еще немного растительного масла, соли и перца и можно есть!

Готовое блюдо

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