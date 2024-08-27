Запеченные баклажаны

Баклажаны – универсальный овощ, который может быть основой при приготовлении икры, рагу, а еще их можно тушить, запекать и консервировать.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов, с томатным соусом и сыром.

Ингредиенты:

баклажан

перетертые томаты

страчателла

кинза

оливковое масло

соль, перец

сахар

бальзамический/яблоневый уксус

орегано

чеснок

Способ приготовления:

1. Баклажан разрежьте пополам, сделайте сеточку, посолите, поперчите, полейте маслом и запекайте 30-40 минут при 200 С.

2. Соус: на масле пожарьте пару целых зубчиков чеснока. Добавьте помидоры, воду если нужно, специи и тушите, пока не выпарится излишняя влага. Когда испарилась, перепроверяем на вкус. Если хочется что-нибудь добавить, добавляйте. Соус должен быть вкусным сам по себе.

3. Дайте баклажанам остыть, выложите его на соус. Сверху страчателлу, кинзу, еще немного растительного масла, соли и перца и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: