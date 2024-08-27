Вкуснее, чем бабагануш: запеченные баклажаны с томатным соусом и сыром для ужина
Баклажаны – универсальный овощ, который может быть основой при приготовлении икры, рагу, а еще их можно тушить, запекать и консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов, с томатным соусом и сыром.
Ингредиенты:
- баклажан
- перетертые томаты
- страчателла
- кинза
- оливковое масло
- соль, перец
- сахар
- бальзамический/яблоневый уксус
- орегано
- чеснок
Способ приготовления:
1. Баклажан разрежьте пополам, сделайте сеточку, посолите, поперчите, полейте маслом и запекайте 30-40 минут при 200 С.
2. Соус: на масле пожарьте пару целых зубчиков чеснока. Добавьте помидоры, воду если нужно, специи и тушите, пока не выпарится излишняя влага. Когда испарилась, перепроверяем на вкус. Если хочется что-нибудь добавить, добавляйте. Соус должен быть вкусным сам по себе.
3. Дайте баклажанам остыть, выложите его на соус. Сверху страчателлу, кинзу, еще немного растительного масла, соли и перца и можно есть!
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