Вкуснее, чем булочки: творожные бейглы для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт бейглов

Сырные бейглы – очень вкусные, пышные булочки, которые могут быть основой для приготовления вкусного и сытного блюда для завтрака. Имеет блюдо форму большого бублика, а готовить его можно из творога. Начинку можно использовать любую – от сыра, слабосоленного лосося, заканчивая беконом, яйцами, авокадо и овощами. Стоит отметить, что бейглы очень популярны в США, Израиле, Германии.

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Как приготовить домашние бейглы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ароматных, вкусных творожных бейглов, которые можно есть с любой начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

Тесто:

  • творог кисломолочный 350 г
  • сыр твердый 80 г
  • яйца 2 шт
  • мука 400 г
  • разрыхлитель 1 ч.л
  • щепотка соли

Начинка:

  • крем-сыр
  • шпинат
  • ветчина
  • томаты

Способ приготовления:

1. Для теста: смешайте творог кисломолочный, сыр твердый, яйца и соль, все хорошо перемешайте вилкой. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите тесто.

Тесто для блюда

2. Руками сформируйте бейглы, запекайте около 20 минут при 190С, до золотой корочки.

Приготовление бейглов

3. Остывшие бейглы разрежьте, смажьте крем-сыром и выложите остальные ингредиенты на свой вкус.

Готовые бейглы

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