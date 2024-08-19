Сырные бейглы – очень вкусные, пышные булочки, которые могут быть основой для приготовления вкусного и сытного блюда для завтрака. Имеет блюдо форму большого бублика, а готовить его можно из творога. Начинку можно использовать любую – от сыра, слабосоленного лосося, заканчивая беконом, яйцами, авокадо и овощами. Стоит отметить, что бейглы очень популярны в США, Израиле, Германии.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ароматных, вкусных творожных бейглов, которые можно есть с любой начинкой.

Ингредиенты:

Тесто:

творог кисломолочный 350 г

сыр твердый 80 г

яйца 2 шт

мука 400 г

разрыхлитель 1 ч.л

щепотка соли

Начинка:

крем-сыр

шпинат

ветчина

томаты

Способ приготовления:

1. Для теста: смешайте творог кисломолочный, сыр твердый, яйца и соль, все хорошо перемешайте вилкой. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите тесто.

2. Руками сформируйте бейглы, запекайте около 20 минут при 190С, до золотой корочки.

3. Остывшие бейглы разрежьте, смажьте крем-сыром и выложите остальные ингредиенты на свой вкус.

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