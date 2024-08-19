Вкуснее, чем булочки: творожные бейглы для завтрака и перекуса
Сырные бейглы – очень вкусные, пышные булочки, которые могут быть основой для приготовления вкусного и сытного блюда для завтрака. Имеет блюдо форму большого бублика, а готовить его можно из творога. Начинку можно использовать любую – от сыра, слабосоленного лосося, заканчивая беконом, яйцами, авокадо и овощами. Стоит отметить, что бейглы очень популярны в США, Израиле, Германии.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ароматных, вкусных творожных бейглов, которые можно есть с любой начинкой.
Ингредиенты:
Тесто:
- творог кисломолочный 350 г
- сыр твердый 80 г
- яйца 2 шт
- мука 400 г
- разрыхлитель 1 ч.л
- щепотка соли
Начинка:
- крем-сыр
- шпинат
- ветчина
- томаты
Способ приготовления:
1. Для теста: смешайте творог кисломолочный, сыр твердый, яйца и соль, все хорошо перемешайте вилкой. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите тесто.
2. Руками сформируйте бейглы, запекайте около 20 минут при 190С, до золотой корочки.
3. Остывшие бейглы разрежьте, смажьте крем-сыром и выложите остальные ингредиенты на свой вкус.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: