Вкуснее, чем бульон: легкий куриный суп для сытного обеда
Если вы не знаете, что приготовить на обед, лучшим вариантом будет любой суп. Хотите боле сытный – готовьте с мясом, легкий – с курицей, овощами, рыбой.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом легкого, куриного супа с овощами, зеленью, чесноком, который получится очень ароматным.
Ингредиенты:
- вода – 1,5 л
- голени – 2 шт.
- картофель – 3-4 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- морковь – 1 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- макароны паутинка – 2 ст. л.
- куркума – по вкусу
- перец черный горошек и ароматный
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Голени, чеснок, лавровые листья и перец варите от закипания 20-30 мин, можно и дольше, бульон будет насыщеннее. После варки достаньте все из бульона.
2. Картофель очистите и нарежьте кубиком, морковь также кубиком, переложите в бульон и варите 10 минут.
3. Затем посолите суп, добавьте зелень, паутинку, измельченное мясо из голеней, щепотку куркумы и варите еще 1-2 минут. Обязательно дайте супу настояться 30 минут после варки.
Полезные советы от кулинара:
1. Чтобы не вылавливать перец из супа, поместите его в чайный пакетик, и потом достаньте, туда же можно положить лавровые листики и чеснок.
2. Чтобы суп был прозрачным, снимайте во время варки пену.
3. Готовится блюдо без зажарки, поэтому чтобы цвет был ярче, добавьте в конце щепотку куркумы.
4. Зелень в суп нужно добавлять обязательно, она придаст блюду насыщенный вкус.
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