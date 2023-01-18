Если вы не знаете, что приготовить на обед, лучшим вариантом будет любой суп. Хотите боле сытный – готовьте с мясом, легкий – с курицей, овощами, рыбой.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом легкого, куриного супа с овощами, зеленью, чесноком, который получится очень ароматным.

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Ингредиенты:

вода – 1,5 л

голени – 2 шт.

картофель – 3-4 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

морковь – 1 шт.

лавровый лист – 2 шт.

макароны паутинка – 2 ст. л.

куркума – по вкусу

перец черный горошек и ароматный

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Голени, чеснок, лавровые листья и перец варите от закипания 20-30 мин, можно и дольше, бульон будет насыщеннее. После варки достаньте все из бульона.

2. Картофель очистите и нарежьте кубиком, морковь также кубиком, переложите в бульон и варите 10 минут.

3. Затем посолите суп, добавьте зелень, паутинку, измельченное мясо из голеней, щепотку куркумы и варите еще 1-2 минут. Обязательно дайте супу настояться 30 минут после варки.

Полезные советы от кулинара:

1. Чтобы не вылавливать перец из супа, поместите его в чайный пакетик, и потом достаньте, туда же можно положить лавровые листики и чеснок.

2. Чтобы суп был прозрачным, снимайте во время варки пену.

3. Готовится блюдо без зажарки, поэтому чтобы цвет был ярче, добавьте в конце щепотку куркумы.

4. Зелень в суп нужно добавлять обязательно, она придаст блюду насыщенный вкус.

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