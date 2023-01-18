Вкуснее, чем бульон: легкий куриный суп для сытного обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
873
Рецепт куриного супа

Если вы не знаете, что приготовить на обед, лучшим вариантом будет любой суп. Хотите боле сытный – готовьте с мясом, легкий – с курицей, овощами, рыбой. 

Домашний суп

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом легкого, куриного супа с овощами, зеленью, чесноком, который получится очень ароматным.

Рецепт супа
Видео дня

Ингредиенты:

  • вода – 1,5 л
  • голени – 2 шт.
  • картофель – 3-4 шт.
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • морковь – 1 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • макароны паутинка – 2 ст. л.
  • куркума – по вкусу 
  • перец черный горошек и ароматный
  • зелень – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Голени, чеснок, лавровые листья и перец варите от закипания 20-30 мин, можно и дольше, бульон будет насыщеннее. После варки достаньте все из бульона.

Куриное мясо и овощи для супа

2. Картофель очистите и нарежьте кубиком, морковь также кубиком, переложите в бульон и варите 10 минут. 

Картофель для супа

3. Затем посолите суп, добавьте зелень, паутинку, измельченное мясо из голеней, щепотку куркумы и варите еще 1-2 минут. Обязательно дайте супу настояться 30 минут после варки. 

Готовый суп

Полезные советы от кулинара:

1. Чтобы не вылавливать перец из супа, поместите его в чайный пакетик, и потом достаньте, туда же можно положить лавровые листики и чеснок.

Как правильно варить суп

2. Чтобы суп был прозрачным, снимайте во время варки пену. 

Приготовление супа

3. Готовится блюдо без зажарки, поэтому чтобы цвет был ярче, добавьте в конце щепотку куркумы.

Суп с куркумой

4. Зелень в суп нужно добавлять обязательно, она придаст блюду насыщенный вкус. 

Суп с зеленью

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты