Домашние пирожки можно готовить по-разному и из разного теста и даже из готового – фило, слоеное. Стоит отметить, что пирожки можно не только печь в духовке, но и жарить в масле, но при этом нужно готовить соответствующее тесто.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с картофелем и луком, которые готовятся очень просто.

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Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

кефир/кислое молоко – 1 ст.

сода – 1 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

масло – 2-3 ст. л.

мука – 350-400 г

Начинка:

вареный картофель с зеленым луком

Способ приготовления:

1. Для теста: в кефир добавьте соду, соль, хорошо перемешайте. Добавьте масло, яйцо, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замесите очень мягкое тесто, похожее по консистенции на дрожжевое. Положите под полотенце.

2. Смешайте картофель с луком.

3. Из теста сформируйте шарики, выложите начинку и сформируйте пирожок. Сформированные пирожки выложите на припыленную мукой поверхность.

4. Жарьте в достаточном количестве хорошо разогретого на среднем огне масла с двух сторон до готовности.

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