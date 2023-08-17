Вкуснее, чем чебуреки: жаренные пирожки с картофелем и зеленью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Рецепт пирожков

Домашние пирожки можно готовить по-разному и из разного теста и даже из готового – фило, слоеное. Стоит отметить, что пирожки можно не только печь в духовке, но и жарить в масле, но при этом нужно готовить соответствующее тесто. 

Жареные пирожки

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с картофелем и луком, которые готовятся очень просто. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • яйцо – 1 шт.
  • кефир/кислое молоко – 1 ст.
  • сода – 1 ч. л. 
  • соль – 1/2 ч. л.
  • масло – 2-3 ст. л.
  • мука – 350-400 г

Начинка:

  •  вареный картофель с зеленым луком 

Способ приготовления:

1. Для теста: в кефир добавьте соду, соль, хорошо перемешайте. Добавьте масло, яйцо, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замесите очень мягкое тесто, похожее по консистенции на дрожжевое. Положите под полотенце. 

Тесто для пирожков

2. Смешайте картофель с луком. 

Картофельная начинка

3. Из теста сформируйте шарики, выложите начинку и сформируйте пирожок. Сформированные пирожки выложите на припыленную мукой поверхность.

Приготовление пирожков

4. Жарьте в достаточном количестве хорошо разогретого на среднем огне масла с двух сторон до готовности. 

Готовые пирожки

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