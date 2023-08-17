Вкуснее, чем чебуреки: жаренные пирожки с картофелем и зеленью
Домашние пирожки можно готовить по-разному и из разного теста и даже из готового – фило, слоеное. Стоит отметить, что пирожки можно не только печь в духовке, но и жарить в масле, но при этом нужно готовить соответствующее тесто.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с картофелем и луком, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- кефир/кислое молоко – 1 ст.
- сода – 1 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- масло – 2-3 ст. л.
- мука – 350-400 г
Начинка:
- вареный картофель с зеленым луком
Способ приготовления:
1. Для теста: в кефир добавьте соду, соль, хорошо перемешайте. Добавьте масло, яйцо, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замесите очень мягкое тесто, похожее по консистенции на дрожжевое. Положите под полотенце.
2. Смешайте картофель с луком.
3. Из теста сформируйте шарики, выложите начинку и сформируйте пирожок. Сформированные пирожки выложите на припыленную мукой поверхность.
4. Жарьте в достаточном количестве хорошо разогретого на среднем огне масла с двух сторон до готовности.
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